Estallaron los memes por el parecido de Ricky Maravilla con Graciela Ocaña

El artista Ricky Maravilla estuvo en el programa de Jey Mammón y los usuarios de Twitter se percataron en el insólito parecido con Graciela Ocaña.

Invitado a Los Mammones (América TV), Ricky Maravilla cantó sus hits junto a Jey Mammón y marcó tendencia en Twitter por el parecido que encontraron los usuarios con la macrista Graciela Ocaña, precandidata de Juntos por el Cambio. Los memes más divertidos de la chistosa asociación.

Rápidos como siempre, los usuarios de Twitter expusieron todo su ingenio gráfico en piezas para el recuerdo que compararon al cantante de música tropical con la dirigenta de Juntos y convirtieron al autor de ¿Qué tendrá el petiso? en tendencia.

Los memes de Ricky Maravilla y Ocaña

Ricky Maravilla recordó cuando lo denigraron en lo de Mirtha Legrand: "Querían mantener el target"

Como parte de la extensa entrevista en vivo, el conductor Jey Mammón le preguntó al invitado sobre su debut en el ciclo de la "Chiqui" cuando él ya tenía 44 años: "¿Es verdad que Marcela Tinayre no quería que vos fueras?". Y el cantante de 75 años no dudó para responder "es verdad". "Cuando leyó en la grilla Ricky Maravilla, Los Midachi, Tusam, Ashira... Dijo: 'No, yo no quiero esta mesa´", detalló Ricky Maravilla.

"Me tropecé... Pude haberlo evitado, pero no lo evité y me caí. Después, todos los canales lo levantaron", reconoció el artista sobre la escenografía en el piso que le jugó una mala pasada. Y, para cerrar el tema, puntualizó que quienes lo ayudaron a ponerse de pie tras aquel momento incómodo en vivo fueron Daddy Brieva y Miguel del Sel.