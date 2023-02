Está en Jamaica y cuesta más de mil dólares la noche: así es el lujoso hotel en el que vacaciona Jimena Barón

La cantante y actriz disfruta de unas vacaciones en Centroamérica junto a su novio y a su hijo Morrison. Jimena Barón mostró en sus redes sociales el lujoso hotel donde se hospeda.

Jimena Barón sorprendió a sus seguidores de Instagram al mostrarle el lujoso hotel donde se hospeda en Jamaica, país al que acudió de vacaciones junto con su hijo Morrison y su novio, Matías Palleiro. La intérprete de hits como La Cobra y La Tonta se mostró obnubilada por la belleza del lugar que escogió para relajarse tras un año de trabajo.

Se trata del Grand Palladium Jamaica, un hotel de lujo cuya habitación suite cuesta más de 1000 dólares por noche. En las imágenes compartidas por la exjurado de Bailando por un Sueño se pudo ver el imponente diseño del hotel a nivel arquitectónico, así como los lujos de la habitación de Jimena y su familia, con una vista directa al mar.

"Ah, ¿eso era sólo la presentación?", preguntó sobresaltado "Momo" a su mamá, sorprendido por la magnitud del hotel en el que estaba e incrédulo ante el tamaño del establecimiento. Tal fue así, que el camino desde el hall hasta las habitaciones lo hicieron en un carrito de golf.

Barón se dejó ver junto a su novio en otra de sus historias mientras hacían ejercicio en el gimnasio del hotel, que tiene una gran variedad de máquinas y elementos para entrenar. Más tarde, la pareja acudió a una fiesta con una banda en vivo que ofrecía el hotel y Barón se mostró descostillada de risa por el malhumor que tenía su hijo, agotado tras haber disfrutado de ese lugar durante todo el día.

Jimena Barón causó emoción en sus redes con un posteo dedicado a su hijo

La cantante le dedicó una canción a su hijo Momo, titulada Mi Felicidad, y cuando hizo un posteo en su cuenta de Instagram al respecto escribió un texto que causó emoción en varias personas del mundo artístico. "Amor mío. Hijo de mi corazón. Que más decirte? Que el 9 de marzo de 2014 hiciste brillar hasta el fondo del mar. Sos una persona increíble, mágica. Desde que llegaste, cambiaste todo para siempre y ya nada en mi vida es tan importante e inmenso como vos. Te amo Momo. Sos un montón más de lo que soñé", comenzó su descargo la expareja de Daniel Osvaldo. Y sumó: "Estoy muy feliz de haberte hecho esta canción que quiero tanto y va a durar toda la vida, como lo nuestro. Gracias por ser mi felicidad. Siempre. Mamá".

La publicación de Barón, quien recientemente fue criticada por Juliana de Gran Hermano, generó en sus colegas mucha emoción y muchos de ellos se expresaron en la sección de comentarios. "Más hermosos. Me encanto Jime esta canción", Natalie Pérez; "Momo del amor, la misma carita que de bb .. todo morfable", Celeste Cid; "Amo todo", Paula Cháves; "Ese Jimenito nos vuelve loques", Inés Estévez.

El fuerte enojo de Jimena Barón con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich

La cantante se mostró contundente en su decisión de no dar notas a Socios del Espectáculo porque filtraron parte de una de sus canciones antes de que fuera publicada y definió a esa actitud como una falta de códigos que no perdona. "Ustedes disfrutaron de filtrar parte de mi trabajo, al que tengo bajo llave hace dos años y medio, lo saben. Yo a vos te adoro, hemos compartido laburos hermosos, pero esta es la única nota que no voy a hacer porque estuvieron para la mierda", soltó la celebridad ante la mirada del cronista del programa. Y cerró: "Cagarse en el laburo, que no es sólo mío, hay mucha gente trabajando en este proyecto, estuvo muy, muy feo, y estuvimos todos angustiados muchos días por eso".