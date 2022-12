El picante cruce entre Jimena Barón y Juliana de GH: "No te lo voy a pedir"

Jimena Barón se burló en Twitter de una ex Gran Hermano y la "hermanita" la respondió muy picante en el Debate del reality de Telefe.

Jimena Barón y Juliana Díaz de Gran Hermano protagonizaron un tenso cruce en redes sociales luego de que la cantante hiciera un picante comentario sobre la ex participante del reality de Telefe. "No te lo voy a pedir a vos", le respondió filosa la última eliminada de la casa más famosa del país.

Juliana Díaz fue la primera exparticipante de la actual edición de Gran Hermano en regresar a la casa gracias al repechaje, pero la felicidad duró poco. Es que apenas ingresó empezó a revelar información de afuera y romper el aislamiento, por lo que la producción decidió castigarla. Lejos de que las sanciones la amedrenten, "Tini" siguió dando datos del afuera y Gran Hermano no dudó: la expulsó del certamen. Esta decisión generó sorpresa en la propia Juliana y mucha bronca en su novio Maxi, quien amenazó varias veces con abandonar la casa, algo que finalmente no cumplió.

Tanto las constantes faltas al reglamento de Juliana como la determinación de Gran Hermano de expulsarla fueron muy comentadas en redes sociales y nadie quiso quedarse afuera del tema. "Si un día necesito confesar un secreto, no se lo voy a contar a Juliana", tuiteó Jimena Barón, burlándose de la eliminación de Juliana, que en el Debate de Gran Hermano confesó que estaba angustiada y que no le había parecido correcta la forma en que habían decidido echarla de la competencia.

Lejos de hacerse la desentendida, la exparticipante aprovechó el aire del Debate para contestarle a Jimena Barón y lo hizo de forma muy picante. "Dejame decirte algo, Jime. Si algún día necesito un consejo de amor, no te lo voy a pedir a vos", chicaneó Juliana a la cantante. Inmediatamente, quien salió en defensa de Barón fue Cristian U que, después de que la exparticipante de Gran Hermano ninguneara a la actriz, aseguró: "Con ese tweet tuviste 217 mil reproducciones con tu nombre, le tenés que agradecer".

"Sí, gracias Jime. Soy tendencia en Tik Tok, en Twitter chicos, ¿qué más quiero? Yo me lo tomo con gracia", sentenció Juliana Díaz irónica.

La pelea entre Coti, Romina y Julieta que terminó a los gritos e insultos

Recientemente, Coti Romero protagonizó un feroz cruce con Julieta Poggio y Romina Uhrig en Gran Hermano (Telefe). Todo comenzó cuando Julieta y Romina descubrieron que Coti les había hecho la nominación espontánea, gracias a que una persona se los gritó desde el exterior de la casa. Esto tomó completamente por sorpresa a las dos participantes, ya que semanas atrás, habían hecho con Coti una promesa de nunca votarse entre mujeres.

Coti no fue leal con su palabra y les hizo la nominación espontánea por detrás, pero eventualmente su traición salió a la luz cuando Coti les dijo que todavía no las había votado, pero que si en algún momento tenía que hacerlo, iba a hacerlo sin dudarlo porque "Gran Hermano es un juego". Fue entonces cuando a Romina le cayó la ficha de que Coti las había mandado a placa y le dijo que era bueno saberlo, ya que semanas atrás, habían hecho un pacto de amigas para no votarse.

La joven correntina se mantuvo firme en su postura y la pelea continuó a los gritos, mientras el resto de "los hermanitos" miraban todo boquiabiertos. "Esto se tiene que saber que es así", se justificó Coti. "¡Ya sabemos cómo sos! ¡Date cuenta! No hace falta que aclares 30 jugadas. ¡Ya sabemos cómo sos!", le gritó Julieta. "¡Te felicito, Juli! La verdad, porque no sabía que esto era un juego", insistió Romero. Al día de hoy, la única persona que parecería confiar en Coti es su pareja, Alexis "El Conejo" Quiroga.