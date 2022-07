Escandalosa denuncia de Horacio Pagani a Pasapalabra: "¿Tengo cara de boludo?"

El periodista se mostró molesto con el programa de Iván de Pineda por un desplante que sufrió por su profesión. Horacio Pagani se quejó tras su paso por Pasapalabra.

Horacio Pagani participó de Pasapalabra, el programa de preguntas y respuestas que conduce Iván de Pineda por Telefe, e hizo un fuerte reproche a la producción del ciclo. El periodista se mostró muy molesto por no recibir dinero tras formar parte de cuatro emisiones y reveló cuál fue el requisito que no cumplió.

Pagani se pronunció sobre lo sucedido en Bendita, donde camparte panel con Tamara Pettinato. "Bien, todo muy lindo", respondió cuando fue consultado por su experiencia en el ciclo de Telefe, aunque luego se comparó con Pettinato y mostró su enfado. "Fui cuatro veces a Pasapalabra. A ella le pagan, a mi me dijeron 'no, porque sos periodista'. Y qué, ¿los periodistas somos unos boludos?", soltó en alusión al bolo de más de 7 mil pesos que cobran los actores.

"No te pagan porque no quieren. A todos los que van le pagan. Fui cuatro veces y nunca me dieron un sope. La última vez que fui, les dije que me tenían que dar y me respondieron que tenía que ir tres programas sobre cuatro seguidos, y ahí podía cobrar. ¿Tengo cara de boludo?", continuó su descargo el periodista deportivo, con su clásico malhumor que causa gracia en el público. Y cerró: "Te cargan porque creen que sos grande. Te cargan porque piensan que te gusta la cámara".

Iván de Pineda sobre la buena repercusión de Pasapalabra en el público

"Son demasiado buenos, son demasiado generosos. La verdad es que es un programa, todo el equipo de producción, todas las personas que hacemos este programa lo amamos profundamente", soltó De Pineda en diálogo con Infobae el año pasado, en alusión al apoyo que la gente le dio a su programa. Y agregó: "Nos divertimos, la pasamos bien, todos los días cuando hacemos el programa nos llevamos algo, aprendemos, Nos encanta compartirlo con la gente que lo ve, donde quiera que estén, con los participantes en el estudio, con los invitados que muy generosamente vienen a jugar, a pasarla bien, a sumarle. Es un programa que tiene eso, empatía pura".

"Una de las claves del programa, que vos puedas jugar en tiempo y espacio a medida que el programa se va desarrollando y podés competir con los participantes, con los invitados, con uno mismo, con quien estés compartiendo ese momento", reflexionó el modelo y conductor de televisión sobre por qué el programa ha causado tan buena repercusión en la gente.