Escándalo en El Trece: González Oro se va tras su pelea con Cinthia Fernández

Oscar "El Negro" González Oro pegó el portazo en El Trece y abandonará Nosotros a la Mañana: los motivos.

Oscar "El Negro" González Oro, quien había llegado hace muy pocos días a la conducción de Nosotros a la Mañana (El Trece), abandonará el canal. El reconocido conductor de televisión deja su reemplazo de Joaquín "El Pollo Álvarez" antes de que Fabián Doman vuelva al canal. Según trascendió, esto tendría que ver con el escándalo que se vivió en vivo con Cinthia Fernández.

Apenas en la segunda emisión del programa, "El Negro" vivió una incómoda situación al aire tras la pelea a los gritos que la panelista mantuvo con el padre de Wanda Nara, quien estaba como invitado. En este contexto, se dice que el presentador pegará el portazo muy pronto.

Según informó Flor de la V en Intrusos (América TV), González Oro “no está acostumbrado al escándalo y está cansado”. Además, se dice que ya habría tenido una reunión con los productores del canal para plantearles su descontento. Por su parte, Guido Záffora sumó que intentaron convencerlo para que se quede una semana más, pero no hubo éxito.

La fuerte pelea al aire entre Cinthia Fernández y "El Negro" González Oro en vivo

Todo comenzó cuando Cinthia cruzó a Andrés Nara, el padre de Wanda, y lo acusó de haber utilizado el mal momento de salud de su hija para tener su momento de fama. A pesar de que el hombre lo negó, Fernández se mantuvo firme en su postura y todo terminó a los gritos. Después de algunos minutos, González Oro intervino e intentó calmar las aguas, pero no tuvo éxito y la panelista abandonó el estudio furiosa.

"Vos fuiste a la clínica porque estaba tu hija internada. Le habían dado el alta y vos estuviste dos horas haciendo una conferencia de prensa. ¿A vos te molesta que yo te pregunte eso?", lo enfrentó Fernández, indignada. "No, ninguna conferencia. No me molesta, vos estás mal informada siempre, siempre", le respondió el padre de la empresaria.

La panelista lo acusó de no haber tenido respeto por su hija y de habérsela pasado "choluleando en todos los canales, mientras ella tiene un problema de salud". Fue entonces cuando González Oro la frenó y le remarcó: "Por favor, si hay alguna cuestión personal, la dirimen en el corte, no en una nota periodística". "Bueno, porque yo hice una pregunta periodística. Puedo preguntar las veces que se me canta", contestó Cinthia. "No, no es así, las reglas del juego no son así", le respondió el conductor. "¿Ah, no son así? ¡Harta, harta!", exclamó la panelista, mientras se retiraba del set.