¡Escándalo en Bake Off! Acusan a otra participante de ser pastelera profesional

Los nuevos participantes de la edición 2021 de Bake Off.

Telefe lanzó una nueva temporada de Bake Off, con la conducción de Paula Chaves y la incorporación de 14 nuevos concursantes en búsqueda del premio mayor de un millón y medio de pesos. Para eso deben demostrar sus habilidades frente a Damián Betular, Pamela Villar y la flamante jurado, Dolli Irigoyen, en lugar de Christophe Krywonis. Pese a no ser famosos, estos participantes no están libres de escándalos, y ya una denuncia de fraude salpica a una de las cocineras, aunque solo haya pasado un programa.

Silvina Santarelli, una mujer que se presentó como contadora y ama de casa de 41 años, es esposa del ex futbolista Gabriel Milito y, si bien en la primera edición ganó el puesto como una de las mejores pasteleras de la noche por su torta de masa sucré de cacao triturada con dulce de leche, también se ganó reconocimiento al ser acusada de ser "pastelera profesional".

Las graves denuncias llegaron a través de las redes sociales donde una usuaria aseguró ser seguidora de la participante y revelar más información como que "es pastelera profesional, vende y da clases". Según la seguidora, Silvina realizó cursos de cocina con Pedro Lambertini y tendría fotos con Juliana López May.

"La rubia vive en el country Abril, yo la sigo en Instagram y hace una semana me enteré que entró. Yo completé el formulario y no entré", cuestionó una usuaria de Twitter, cuyo comentario se volvió viral.

Betular se quebró en Bake Off tras recordar a Agustina Fontenla

Agustina Fontenla, participante de la segunda temporada de Bake Off Argentina, falleció por coronavirus en junio de este año, a sus 31 años. Hoy, lunes 13 de septiembre, Telefe estrenó la tercera temporada del reality show de pastelería y le rindió un homenaje en honor a ella y a todos sus seres queridos.

“No queremos dejar de mencionar y enviar un fuerte abrazo y un fuerte beso a una persona que ha sido muy importante en esta carpa”, empezó Paula Chaves, la conductora de Bake Off Argentina. “El año pasado, en esta misma carpa, se realizó la segunda temporada de Bake Off y la gran ganadora de nuestros corazones fue Agus Fontenla”, agregó Damián Betular. Al instante, proyectaron un video de recuerdo en honor a Agus, del día que dijo unas palabras muy conmovedoras sobre su trayecto en el programa y en la pastelería.