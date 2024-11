Es el pase del año: una histórica figura le dice chau a TN y sorprende a la televisión

Quién es la figura que dejará de pertenecer a TN a partir de 2025.

El mundo de la televisión está expectante por los cambios que se vienen en varios de los canales en este último tramo del año de cara al inicio del 2025. Es por eso que hubo una gran sorpresa en el ambiente por el pase del año: se confirmó que un histórico conductor de TN pegará el portazo de la señal para desembarcar en América TV.

Es común que en la televisión se den distintos pases de conductores y periodistas además de la renovación de programas, como por ejemplo, la llegada de Gran Hermano a Telefe en diciembre o de El Gran Premio de la Cocina a El Trece en noviembre. En este marco, se dio a conocer quién es el histórico de TN que abandona el canal después de ocho años.

Ángel De Brito confirmó la salida de Wiñazki de TN.

Nicolás Wiñazki se irá de TN y su destino será América TV. "Uno de los pases del año: Wiñazki deja TN. Pasa al Grupo América. De firmarse es uno de los pases importantes que se suman a Feinmann, El Pelado, Novaresio y Laje", lanzó Ángel De Brito, el encargado de comunicar esta noticia a través de sus redes sociales.

Cabe recordar que se había deslizado la posibilidad de que las figuras de LN+ como Trebucq, Novaresio, Laje y Feinmann podían irse del canal, desmantelando así el cuerpo de periodistas políticos de renombre de la señal. Por el momento, se desconoce si tanto Wiñazki como los demás conductores estarán en América TV o A24, ambas señales pertenecientes a Grupo América.

¿Chau TN? El rumor viral sobre el futuro de Jonatan Viale y cuál sería su nuevo canal en 2025

Jonatan Viale es una de las figuras actuales de TN, señal del Grupo Clarín. Sin embargo, en las últimas horas comenzó a circular un rumor que cobró fuerza y se hizo viral. El mismo habla de su futuro, que precisamente no lo tendría en el canal de cable en donde conduce el ciclo "La ves?".

Pasadas las 21 horas, en X (ex Twitter) cobró fuerza la versión que lo pone a Jonatan Viale lejos de TN en 2025. Lo curioso es que no sería una decisión del canal, sino del propio periodista que no estaría cómodo con otros programas que no van en su misma sintonía política.

"Jonatan Viale se juntó a cenar con Daniel Vila y le pidió un lugar en la grilla de A24 para 2025. Viale está enojado con los “clarines” de TN, a los que acusa de dividirle la pantalla y jugarle en contra", escribió el usuario FeinmannFan en X. Rápidamente, los usuarios comenzaron a responder esta publicación y el tuit cobró fuerza viral en cuestión de minutos.

De ser cierto este rumor, Jonatan Viale desembarcaría en A24 por pedido propio. Observando que, a su alrededor en TN, habría una atmósfera que no le es favorable en su bajada de línea oficialista, el periodista cambiaría nuevamente de señal de noticias. Tras su adiós a LN+, parece ser que nuevamente cambiaría de camiseta.