Entre lágrimas, Tomás Dente dejó Nosotros a la Mañana

Este viernes fue la despedida de Tomás Dente de Nosotros a la Mañana, programa en el que estuvo durante siete años. Por eso, el Pollo Álvarez se encargó de hacerle un homenaje al panelista en los minutos finales.

“No hay ningún tape que pueda contener las palabras que merece esta persona que ha trabajado siete años, su vida en un programa. Es un excelente profesional, pasional con lo que hace”, había anunciado el Pollo Álvarez, y luego le dio lugar a un video en el que repasaron los mejores momentos del periodista en el ciclo.

“Gracias a todos”, dijo Tomás, y luego de unos segundos que usó para recomponerse de la emoción, siguió: “Ayer pensaba qué decir, están emocionados y conmovidos, son todos grandes amigos, todos. Siempre me pregunto para qué trabajo en la vida y lo hablo con mi psicóloga y desde la muerte de mis papás, siento que me volví más bueno. Dios es sabio y fueron episodios que me ayudaron a cambiar como persona, yo era diferente”.

En ese sentido, dijo que su deseo no era que despidieran a “un gran profesional” ya que eso era circunstancial: “Trabajo para ser un buen tipo, porque cuando nos vamos queda eso, ‘se fue un gran amigo y compañero’”.

La despedida de sus compañeros

Sandra Borghi que forma parte del ciclo desde hace siete años como Dente, cuando se llamaba Nosotros al mediodía y lo conducía Fabián Doman, dijo: “No me imagino el programa sin Tomi, siempre espero que llegue porque es una revolución. Él construyó una identidad con sus audios y es muy buen compañero. Hace propia cada causa noble y te pide por favor para ayudar a un nene que necesita un trasplante, se involucra y quiero destacar lo respetuoso que es”.

Nicole Neumann, que está desde hace dos años en el programa, dijo que lo conocía desde mucho antes “por audios” y agregó: “No podés no contestarle”. A su vez, poniéndose en el rol de famosa y no como panelista, destacó que Dente “transmite la verdad con sinceridad”. En estos dos años encontré una gran persona y amigo, que no está solo en el audio, sino que escribe para saber cómo estás”.

Antes de cerrar, Dente dijo que luego de siete años en el programa necesitaba irse para poder crecer por otro lado, pero que seguirá con muchos proyectos. “Le quiero agradecer a Dios porque es el arquitecto de mi vida, existe, está y lo siento adentro”.