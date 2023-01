Entre lágrimas, Alexis dijo lo que nadie esperaba sobre Thiago de Gran Hermano

Alexis "Conejo" tuvo una sorpresiva reacción al referirse a su relación con Thiago Medina, compañero de la casa de Gran Hermano con el que tuvo varios idas y vueltas.

Alexis "Conejo" Quiroga fue el decimoprimer eliminado de Gran Hermano. Y en su primera aparición de los debates del programa emitido por Telefe, que tuvo lugar el pasado martes 10 de enero, se largó a llorar y lanzó un inesperado comentario sobre su relación con Thiago Medina.

Consciente de que "Conejo" y Thiago tuvieron una gran relación durante buena parte del programa, y que luego se mostraron distantes a raíz del reingreso de Daniela a la casa, Santiago del Moro le consultó si le molestó que el joven lo votara en la última gala de eliminación.

"Te mentiría si te diga que no me dolió, pero sé dividir", explicó Alexis, que se mostró comprensivo por el cambio de actitud que tuvo Thiago. Y luego advirtió: "No lo considero traición sino parte del juego". En tanto, aseguró que su amigo se vio influenciado: "Sabía que Daniela le estaba enjuagando la cabeza. Desde que ella entró Thiago era otra persona".

Alexis "Conejo" Quiroga fue el 11° eliminado de Gran Hermano.

Asimismo, el cordobés dejó en claro que pese a lo sucedido le tiene un gran aprecio a Thiago y que la relación que ambos tienen no cambiará en absoluto porque comprende cómo son las reglas del juego de Gran Hermano: "Acá está el claro ejemplo de la división entre juego y cariño".

La insólita reacción de Coti de Gran Hermano ante la salida del Conejo

"Estoy así", escribió la joven oriunda de Corrientes en su publicación, seguido por un emoticón de un rostro con los ojos con forma de corazón. Si bien llamó la atención este posteo por la salida de Alexis, muchos entendieron que Coti se alegró porque volvería a ver su novio y no porque éste haya perdido el juego.

"El Conejo" quedó en un mano a mano con Ariel tras el anuncio de Santiago Del Moro sobre el poco porcentaje que sacó Agustín y hacia el final de la emisión se supo que el cordobés fue el más votado: recibió el 56.19% de los votos, mientras su Ariel obtuvo el 43.81%.

Los seguidores de Coti le dejaron mensajes de amor a la concursante, aún dolidos por su salida de la casa. "Me dio pena que no valorarán el juego de ustedes que para quienes amamos GH fue genial, pero ahora están juntos y se viene lo mejor, al fin te liberas de la gente mala leche que te etiquetaba en mierdas y videos cortados", "Mañana del forro quiere vender el reencuentro tuyo con Cone, no le den el gusto, no sé infiltrate en el hotel y hace un vivo en ig" y "Al fin el reencuentro, siento que hace dos meses están separados" fueron algunos de los mensajes de apoyo que la joven recibió en su posteo.