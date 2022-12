Enojo en Gran Hermano con Thiago y Daniela por un detalle asqueroso: "Restos sexuales"

Thiago y Daniela, participantes de Gran Hermano, fueron acusados por un escatológico detalle tras haber tenido sexo.

Daniela y Thiago, la nueva pareja de Gran Hermano (Telefe), fueron acusados dentro de la casa de haber ensuciado la casa con restos sexuales luego de haber tenido relaciones.

Los jóvenes tuvieron varios encuentros sexuales dentro de la casa: recientemente, mantuvieron cinco en un mismo día. Pero lo que más desconcertó a los televidentes es que, lejos de ser discretos, habrían dejado manchas por toda la casa.

“Hay muchos problemas en la casa por los gritos, los jadeos. Pónganse un poco en el lugar, si estamos acá conviviendo y lo sentís a toda hora... ", contó Marcela Tauro en Intrusos (América TV). Y agregó: "Aparte, otra cosa: los acusan de haber manchado los almohadones del living. Mancharon los almohadones".

“¿Con restos sexuales?”, le preguntó Maite Peñoñori. "No pregunté, me imagino que sí, pero yo me quedé horrorizada. No pregunté si era semen o qué, pero bueno, eran restos…”, respondió la periodista. Y agregó que también preguntó por los métodos anticonceptivos: "Yo pregunté si se cuidan y me dijeron que sí, hay condón, pero a lo mejor al sacárselo…fluidos hay".

"Lo hicieron en el sauna, que está bien, porque es en el otro lado de la casa. En la ducha, ponele... ¿Pero en la habitación, durmiendo con gente? Es raro", agregó Tauro desconcertada. "Ya que usen un almohadón que está puesto en el living... O sea, me pongo en el lugar de los que conviven", coincidió Maite.

La pelea entre Thiago y Daniela en Gran Hermano

La pareja de Thiago y Daniela llamó la atención de los fanáticos de Gran Hermano desde un principio. En principio, los televidentes coincidían en que la joven estaba usándolo solamente porque sabe que es un personaje fuerte dentro de la casa. Sin embargo, más tarde fue Thiago quien le puso un punto final a su relación.

"No me puedo tirar un pedo porque está ahí en mi cama. No puedo eructar porque me dice 'no pierdas el encanto'. Dejame ser, piba”, se quejó Thiago mientras conversaba con sus compañeros hombres. El joven explicó que Daniela "quiere que esté todo el día atrás de ella". "Me da por los huevos, yo no soy así. Ella me preguntó si era amoroso y le dije que no tanto", sumó. Es por esto que le pidió a Daniela que lo dejara solo, porque comenzó a sentir cosas que le molestaban. En respuesta, la joven le dijo que lo mejor era que termine todo, antes de engancharse todavía más.