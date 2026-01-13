En América TV se pudrieron de Diego Leuco y contaron todo sobre él: "Horrible"

En América TV se pudrieron de Diego Leuco y contaron todo sobre él.

Se abrió una nueva grieta en el periodismo de espectáculos. Todo comenzó con una reflexión de Diego Leuco en su programa de streaming, donde cuestionó duramente la actualidad del oficio en televisión.

En Luzu TV, el conductor advirtió que está "de moda" que los comunicadores pasen "opinión como información" y abusen del tiempo verbal condicional para "vincular a cualquiera con cualquiera", preguntándose si alguien paga un costo por decir "pavadas" al aire.

Estas declaraciones cayeron muy mal en los estudios de América TV, donde Paula Varela recogió el guante y no tuvo piedad con su colega. Lejos de coincidir con el diagnóstico, la periodista interpretó los dichos de Leuco como un ataque directo al gremio y lo acusó de ponerse en un lugar de superioridad moral.

En América TV se pudrieron de Diego Leuco y contaron todo sobre él.

La crítica en América TV

Durante el debate, Varela fue letal: "Se sienta a criticar con el dedo acusador a sus colegas. Horrible. Detesto cuando los colegas se critican". Para la panelista, la actitud del ex conductor de Telenoche denota cierta arrogancia que no le corresponde. Ante la consulta de su compañero Mauro Szeta sobre si se sentía aludida personalmente por la crítica de Leuco, Paula fue tajante. "Yo no, porque tengo mucha seguridad con lo que digo, lo que hablo y la información", aclaró, despejando dudas sobre su propio desempeño profesional.

Sin embargo, volvió a cargar contra la postura de Diego: "Entiendo que no está bueno que un periodista se siente con el dedo acusador a hablar de otros periodistas. Que se ponga a criticar desde ese lugar, como desde un podio de no sé qué, me parece que no está bueno y no le queda cómodo a él".