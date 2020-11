Eliminada de "MasterChef" Iliana criticó al reality: "Hay compañeros de los que no se acuerda nadie".

Siendo la última eliminada de "MasterChef Celebrity", Iliana Calabró sorprendió a todos con una picante crítica hacía el reality y sus ex compañeros famosos. Durante una entrevista, la mediática actriz no tuvo tapujos en confesar qué opinión tiene de algunos colegas. "Creo que al certamen le rendí. Hay algunos compañeros de los que no te acordás nada", disparó, filosa.

En diálogo con Jorge Rial en "Intrusos" (América TV) la actriz de raíces italianas charló sobre su paso por el programa furor de Telefe. "Acá llega la versión que empiezan a limpiar de acuerdo a la necesidad de la producción. Hay algunos que se vienen que van a llamar la atención”, empezó diciendo el conductor en una nota con la actriz. “Los ‘limpiados’ que vienen van a llamar la atención y que a vos te habrían ‘limpiado’ por dos razones: sos onerosa, tenés un contrato importante, y porque no habías encajado bien, que no habías desarrollado la Iliana que todos esperaban. Te soy sincero, eso es lo que sale de ahí", apuntó Rial, invitando a que Iliana dé su versión.

"Mirá, puede ser, pero mi eliminación fue el pico de rating más alto de los últimos dos años de la televisión", afirmó Calabró, logrando que todos en el piso la ovacionaran con aplausos. Los datos son ciertos, ya que el domingo pasado la gala de eliminación que puso a Boy Olmi y a ella en la cuerda floja tuvo 24.8 puntos de rating. Fue lo más visto de la televisión en 2020.

Y, sin filtro, sentenció "Creo que al certamen le rendí. Hay algunos compañeros de los que no te acordás nada. De mí te acordás de la tortilla y esa desafortunada vuelta. Te acordás de la arepa, te acordás de la bandeja de canelones familiar y ni que hablar de lo que se acuerda la gente del pato. Me parece que he sido funcional a esta propuesta".

Además, aseguró que le encantaría reincorporarse a la competencia en caso de repechaje, ya que se quedó con muchas ganas de seguir mostrando sus recetas y su talento en la gastronomía. Por el momento, la producción de Telefe no confirmó ninguna rueda de repechaje aunque estarían trabajando en que el programa se alargue un día más (los viernes) con dicho fin.