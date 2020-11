Cuando la encontraron, la actriz yacía inconsciente en su auto.

Claudia Lapacó fue encontrada inconsciente el miércoles por la tarde con pérdida de conocimiento adentro de su vehículo en el barrio de Belgrano. Internada de urgencia, la actriz de 79 años se encuentra en terapia intensiva en el Hospital Pirovano. En el nuevo parte médico que difundió la Institución que la está cuidando se reveló que "presenta un cuadro de deterioro sensorio".

"La actriz presenta un cuadro de deterioro sensorio. Actualmente se encuentra internada en el servicio de terapia intensiva completando los estudios correspondientes en seguimiento por los servicios de neurología y neurocirugía", informó el parte médico de la Institución. También se supo que respira con normalidad y por sus propios medios aunque sigue inconsciente. En las próximas horas, le realizarán una nueva tomografía para intentar determinar el origen de la convulsión que sufrió dentro de su auto.

"En un principio se pensó lo peor, pero después vieron que (Lapacó) respiraba y la llevaron al Hospital Pirovano. Estaban tratando de ubicar a su familia. Tengo entendido que recién habían logrado comunicarse con uno de sus hijos”, había dicho el periodista Luis Ventura en el programa "Informado por todos" (América TV) ayer por la tarde.

Tiempo atrás, y en una entrevista con La Once Diez, Lapacó había revelado que la pasaba muy bien estando sola en su casa: “Vivo sola en un ambiente que amo, adoro, hace 27 años, y no me iría de acá. He tenido pisos, casas que hice construir pero yo quiero vivir como si fuese una estudiante o alguien que puede empezar siempre desde cero, qué se yo. Sin inconvenientes, con un balconcito precioso y mucha luz. No me cuesta estar en mi casa, soy de las personas que quieren estar acá”.

Además, se encontraba concentrada en una propuesta teatral que le hizo llegar José María Muscari, quien la dirigió en la icónica "Madre Coraje", ´para la obra "Perdidamente", que tenía pensado estrenarse apenas vuelvan los teatros a la normalidad. “La obra de Muscari me está salvando del encierro. La leo casi todos los días y trato de entenderla bien. La voy como estudiando, masticando. Es una ilusión y una esperanza poder hacerla y que me guste mucho”, había contado en la misma entrevista.