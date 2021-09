Elecciones 2021: Luis Majul denunció fraude antes de que publicaran los resultados

Insólito momento. Luis Majul se anticipó a los resultados de las PASO 2021 y lanzó una teoría conspirativa.

Las PASO 2021 tuvieron dejaron varias sorpresas y un gran llamado de atención para el Gobierno de Alberto Fernández de cara a las elecciones de noviembre. Sin embargo, y como ocurre siempre en los medios hegemónicos y funcionales al macrismo, en La Nación hubo un disparatado momento previo a que se conocieran los resultados. Luis Majul y otros de sus colegas de La Nación + intentaron instalar que hubo fraude con un vergonzoso descargo.

Aproximadamente a las 21.30 horas de la noche de ayer, el Ministro del Interior de la Nación Wado de Pedro dio una pequeña conferencia en la que anticipó que en pocos minutos estarían los primeros resultados oficiales de las PASO 2021: "Siendo las 21.30 horas, habiendo hecho el proceso en toda la pandemia, tenemos un poco más del 60% de las mesas escrutadas. A partir de ahora van a poder ver los primeros resultados en la página web. También pueden descargar una aplicación que se llama 'Elecciones argentinas' en el teléfono móvil".

Tras escuchar las palabras de Wado, los periodistas de La Nación TV Alfredo Leuco, Jonatan Viale, Eduardo Feinmann, Pablo Rossi y Luis Majul quedaron completamente indignados. Y este último se atrevió a lanzar un comentario verdaderamente insólito, en el que deslizó que hubo fraude: "Si me están mintiendo todo el tiempo, si me corren la cancha todo el tiempo, por qué no voy a pensar que me van a manipular los datos".

Luis Majul, periodista de La Nación.

Leuco volvió a tomar la palabra y también coincidió con su colega: "Tiene patas cortas. Es un delirio. Los resultados, en la inmensa mayoría, ya están escrutados". Incluso, disparó contra el resto de los partidos políticos: "¿Por qué los líderes de la oposición no están saliendo a plantear esto que está pasando?". Por su parte, Feinmann acotó: "Deberían denunciar esto que está pasando".

Por supuesto, y luego de conocer los resultados de las PASO 2021 que dejaron bien parado al macrismo de cara a las elecciones de noviembre, el grupo de periodistas de La Nación+ desactivaron cualquier tipo de idea de fraude...

Cómo consultar los resultados de las PASO

Finalizadas las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO 2021), el electorado podrá seguir el recuento de votos de este domingo, a través de la nueva aplicación “Elecciones Argentina 2021”, creada por el Gobierno nacional, que es para dispositivos móviles -disponible en App Store y Google Play- en cualquiera de los 24 distritos del país y de manera tan rápida como federal. También podrán consultarse los resultados en el sitio web resultados.gob.ar.