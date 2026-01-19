El Turco Hunsaín criticó a Yanina Latorre tras su paso por MasterChef Celebrity.

El paso de Yanina Latorre por las cocinas de MasterChef Celebrity Argentina 2025-26 terminó. Una vez signada la eliminación de Emilia Attias, así lo fue también su participación como reemplazante de Maxi López mientras este se encontraba en Suiza para acompañar a su esposa en el nacimiento de Lando.

Fiel a su estilo, la conductora de Sálvese Quien Pueda regaló momentos picantes a gusto y piacere. Protagonizó cruces con Wanda Nara, con La Joaqui, con La Reini y con varios otros participantes. Uno de ellos, el "Turco" Hunsaín, habló respecto a la incursión de la blonda en el certamen y la criticó de manera contundente.

¿Qué dijo el "Turco" Hunsaín de Yanina Latorre?

Yanina Latorre participó de MasterChef Celebrity como reemplazante de Maxi López.

El exfutbolista participó del streaming oficial del concurso, por el cual también se pueden sintonizar las emisiones del mismo con comentarios en vivo y en directo de los hosts y sus invitados. Allí, señaló una actitud que no le gustó de la expanelista de LAM: "Ella tiene un programa donde cuenta todo, pero todo no se cuenta. Hay códigos".

En línea con esto último, acotó: "Salió de acá y estaba desesperada por contar todo, se le notaba en la cara". Por otra parte, aseguró que llegó a juntar firmas entre sus compañeros para que Latorre no ingrese al certamen, aunque ninguno de ellos se sumó a la causa. De todos modos, contó que hubo una persona que sí se unió a la petición.

"La que firmó fue Wanda Nara. Digo, tengo la firma de la jefa, por ahí pesa, pero no tuve éxito y Yanina estuvo en el programa", explicó rendido el exdeportista, a quien la rubia señaló como uno de los cocineros más competitivos, algo que de todos modos resulta ostensible para el consumidor habitual del reality.