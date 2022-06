El Turco García se cansó de Martín Salwe y casi se van a las piñas: "Tranquilo los huevos"

El Turco García se cansó de Martín Salwe y en plena etapa de nominación casi se van a las piñas.

El Turco García protagonizó un momento de sumo nerviosismo en El Hotel de los Famosos. En medio de la nominación, Martín Salwe hizo un gesto con su mano mientras estaba hablando y le dijo de todo.

El perfil bajo de El Turco García tras su llegada reciente a El Hotel de los Famosos cambió rotundamente en los últimos días. Luego de estrategias que lo pusieron en la mira de todos, fue nominado para ir a la H y no le gustó para nada la actitud de los participantes.

El exfutbolista de Racing ya preveía que podían mandarlo a la H y dijo que tenía preparado un discurso donde iba a revelar detalles de traición. Pero se pudrió todo cuando "Chanchi" Estévez lo nominó y le dijo que se sintiö tocado cuando habló de traición.

"Yo me voy a ir de acá como vine, si vos te sentís tocado 'Chanchi' es tu problema. Te cabe el mote de traidor. No quiero que me digas nada, no me interesa", lanzó El Turco en un tenso momento. Las temperaturas iban elevándose y cuando Sabrina Carballo lo quiso callar, estalló y le dijo "vos cerrá el orto". Locho Loccisano trató de calmarlo pero ya se había dejado llevar por completo: "No me toqués".

"Yo no hablo de atrás hermano, soy así, a mi me chupa un huevo si es un reality, si es la tele, acá son todos 'cucucu' y después no podés confiar en nadie" expresó enojado. En ese momento, Martín Salwe le hizo un gesto de burla como si estuviese anotando todo lo que dijo en su mano, motivo por el cual explotó.

"¿Por qué haces así, boludo? ¿Qué anotás?", preguntó. "Me pica la mano", contestó irónico el locutor. Tras esta situación, El Turco se cansó y lo invitó a pelear: "No te hagas el vivo conmigo, en serio, porque yo salgo de acá y te agarro a trompadas tarado. Tranquilo los huevos. No me faltes el respeto".

En diálogo con las cámaras, Salwe trató de defenderse de su gesto: "Yo siempre jodo con que Lissa actúa mucho y hago como que anoto la cantidad de veces que actúa, y le hago la seña a Sabri [Carballo]. Y El Turco piensa que es para él". Poco le importó al exfutbolista, quien siguió muy picante.

"Yo salgo de la puerta y te agarro a trompadas. Cerrá el orto conmigo pendejo", señaló sacadísimo. Allí tuvo que intervenir "El Chino" Leunis, ya que estaban en plena etapa de nominación: "Silencio Turco por favor, un poco de respeto para mí".

Chanchi Estévez prepara una traición a espaldas de El Turco García

Maximiliano "Chanchi" Estévez y Claudio "El Turco" García tuvieron un encuentro a solas para charlar de distintas situaciones dentro de El Hotel de los Famosos. Pese a la buena onda entre ambos, "Chanchi" expuso una estrategia con el objetivo de nominarlo.

La charla privada que mantuvieron tuvo que ver con el desafío que enfrentaron los participantes, y se refirieron puntualmente al desenvolvimiento de Martín Salwe y Locho Loccisano en el programa. "Yo creo que está parejo porque aparte de ser individual puede haber cosas que a uno los perjudica y a otros no, entonces el laberinto está para cualquiera", aseguró "El Turco". Mientras que "Chanchi" empezó a hablar de Locho: "Cómo me hace reír...".

En ese momento, comenzaron a hablar de Martín Salwe y sostuvieron que a ambos "le gustan las cámaras". "Son iguales, pero uno no tiene maldad [por Locho] y el otro sí [por Martín]", consideró "El Turco". Tras esta declaración, "Chanchi" reveló una traición a espaldas de su compañero pese a mostrarse juntos.

"Charlamos de todo, pero bueno, está todo bien hasta que 'La Familia' dice vamos 'Turco', a la H", expresó dejando entrever una futura estrategia para eliminarlo de El Hotel de los Famosos.