El Tucu López se sinceró sobre su romance con Jimena Barón: "Fue hermoso"

"El Tucu" López dio detalles de cómo fue su relación con Jimena Barón mientras transita un presente amoroso con Silvina Rojas.

“El Tucu” López habló sobre su romance con Jimena Barón en el programa Es por ahí, que está conduciendo actualmente de forma temporal junto con Julieta Prandi. En medio de su romance con Sabrina Rojas, de quien se muestra sumamente enamorado y unido, las incógnitas sobre cómo fue su relación con Jimena todavía siguen latentes.

“El Tucu” y Barón salieron apenas seis meses y, por razones que decidieron mantener para su intimidad, dejaron de verse. Al poco tiempo después, él conoció a Sabrina y el flechazo fue instantáneo: están en una relación cada vez más seria y comprometida, comenzaron a conducir un nuevo programa de televisión juntos e incluso consideran tener un hijo.

Guido Zaffora indagó sobre su relación con Jimena y le preguntó frente a las cámaras cómo había sido su romance y si ella le había escrito canciones como lo hizo con su expareja, Daniel Osvaldo. “¿Jimena te escribió algún tema musical? Porque La Cobra y La Tonta son para Osvaldo”, observó el periodista.

“No sé, no tengo idea. No creo, no llegué… no que yo me haya enterado, por lo menos. No hubo tiempo, fueron seis meses”, explicó “El Tucu”. A pesar de que fue un romance bastante corto y mucho más casual que el que tiene con Rojas hoy en día, todavía le tiene cariño hasta el día de hoy.

“Para mí fue un vínculo lindo, fue hermoso, la pasamos súper bien. Después pasaron cosas pero y ya. Con Jime la mejor, es una genia, ídola total. Le mando un beso grande. No tenemos un vínculo cotidiano, pero si nos cruzamos en la vida nos damos un abrazo. A mí me alegra que le esté yendo bien”, cerró el conductor.

Otras declaraciones de “El Tucu” López sobre su romance con Jimena Barón

En una de las emisiones anteriores de Es por ahí, salió el tema de Jimena y Prandi quiso indagar más detalles sobre cómo fue esa relación. Aunque él siempre evitar dar detalles al respecto, aseguró que terminaron en buenos términos y mandó un saludo para su hijo “Momo”.

“¿Ella conoció a tu familia? ¿Cómo se llevaban?”, le preguntó su compañera. "El Tucu" lo afirmó y contó una anécdota muy divertida que vivieron en familia cuando se fueron de vacaciones en auto todos juntos. “Se llevó re bien. A Tucumán fuimos ‘La Mary’, ‘La Gaby’, que es la mamá de Jime, ‘Momo’ y mi perro Elvis. Todos en auto, 14 horas manejando para las fiestas”, recordó.