El "Tucu" López ninguneó a Luciano Castro en vivo: "No lo conozco"

El locutor Luis "Tucu" López, actual pareja de Sabrina Rojas disparó en el programa radial Agarrate Catalina contra Luciano Castro acusando que no lo conoce.

La novela de amor suma un capítulo más. Tras la separación de Luciano Castro y Sabrina Rojas la actriz comenzó una nueva relación con el locutor Luis "Tucu" López con quien oficializó recientemente. En medio la polémica por la ruptura y una posible tercera en discordia entre ella y su expareja, el nuevo novio de la modelo habló en el programa radial Agarrate Catalina sobre los inicios de su historia de amor.

"Con Sabrina nos estamos conociendo. La pasamos espectacular cuando nos vemos, nos conocimos de la noche a la mañana. Tiene mucho de destino, ella estaba separada de su exmarido, yo siempre soy muy atento a cómo estoy con mí presente. Encontré un paso copado, el paso de madurez", afirmó el locutor en diálogo con el mencionado ciclo radial.

El amor a primera vista surgió en el teatro. López vio la obra en la que participa Rojas, tiempo después se conocieron, comenzaron a hablar y todo fluyó de la mejor manera. El integrante de la obra Sex, dirigida por José María Muscari contó: "Estoy muy bien haciendo lo que tengo ganas y apostando a que el día a día esté copado, y si esto fluye y se convierte en algo más serio, más lindo y dura para toda la vida, genial".

Todas estas declaraciones sin dudas muestran cómo comenzó el amor entre el locutor y la actriz, pero en el medio quedó Luciano Castro. Al "Tucu" le consultaron sobre que pasaría si se cruza con el actor: "Pasaría lo mismo que si me cruzo con cualquier persona, es el ex de Sabrina pero no lo conozco a Luciano, obviamente la mejor del mundo con él", sostuvo.

¿Quién es la tercera en discordia?

Luciano Castro y Sabrina Rojas siguen en la mira de los programas de chimentos tras su separación, tal es así que Yanina Latorre en una reciente aparición televisiva reveló que hubo una tercera persona en la relación terminada hace algunos meses. La panelista dio información detallada sobre un vínculo que el actor tuvo con otra mujer y dejó atónitos a todos los presentes en el estudio con sus declaraciones.

La esposa de Diego Latorre hizo referencia a la supuesta novia del actor y dejó entrever que la relación data de cuando aún estaba con Rojas. “¿En algún momento vamos a hablar de la novia de él? Si supiera el nombre, lo diría. Desde antes que está con ella. Yo creo que Sabrina blanquea justamente por eso", sentenció.

Las escandalosas fotos de Juana Viale con el "Tucu" López

Luego de la presentación del locutor en la obra Sex, y según manifestó Farándula Show, Juana Viale quedó sorprendida al observar el desempeño del actual novio de Sabrina Rojas. No sólo se observaron fotos en las que se notó su buena onda: también existe un video del final de la noche. La nieta de Mirtha Legrand lo esperó para saludarlo a la salida del teatro, y allí se despidieron encendiendo las alarmas de los paparazzis.