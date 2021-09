Quién es la tercera en discordia entre Luciano Castro y Sabrina Rojas

Yanina Latorre reveló que el actor estaría en pareja con otra mujer. Luciano Castro y Sabrina Rojas se separaron hace meses.

Luciano Castro y Sabrina Rojas siguen en la mira de los programas de chimentos tras su separación, tal es así que Yanina Latorre en una reciente aparición televisiva reveló que habría habido una tercera en discordia. La panelista dio información detallada sobre un vínculo que el actor habría tenido con otra mujer y dejó atónitos a todos los presentes en el estudio con sus declaraciones.

En medio de un debate sobre la buena relación de Rojas y Castro después de su ruptura, después de que ella publicara historias de Instagram junto con él y su hija, Latorre hizo referencia a que le hacía ruido esa armonía, sobre todo porque la actriz sale con el Tucu López desde hace un tiempo. “Están enamoradísimos con el Tucu”, informó de Brito, al día siguiente de haber hablado con la modelo. Por su parte, Yanina sumó: “Todo raro eso. Ayer ella grababa historia de la hija estudiando con Luciano. Está bien, pero me choca. Ella estaba muerta con él, sufría, Todo tan rápido. No sé, me choca”.

No contenta con esos comentarios, la esposa de Diego Latorre hizo referencia a la supuesta novia de Luciano Castro y dejó entrever que la relación data de cuando el actor aún estaba con Rojas. “¿En algún momento vamos a hablar de la novia de él? Si supiera el nombre, lo diría. Desde antes que está con ella. Yo creo que Sabrina blanquea justamente por eso".

La palabra de Luciano Castro sobre su presente

La semana pasada, el periodista Adrián Pallares brindó información sobre Luciano Castro tras haber dialogado con el actor. “Luciano actualmente está grabando la tira de Telefe, está trabajando mucho. Me dijo un par de cosas que me sorprendieron, entre ellas, que se alegraba de tener trabajo, más allá de lo económico, porque ‘el año pasado estábamos en la cocina viéndonos las caras’. Con lo cual, evidentemente, todo el período de pandemia afectó a la pareja, como en muchos otros casos”, expresó el conductor.

“Estoy con proyectos para el año que viene. ‘Cruzá los dedos por mí’, me dijo, porque está esperanzado en que el año que viene haya también trabajo y bueno. Él desde hace años que tiene protagónicos. Labura y son de esos que tienen muchos éxitos en sus espaldas, muy taquillero”, agregó sobre la vorágine laboral de Castro. Y sumó: “Le pregunté cómo estaba y por suerte me dijo que bien: ‘Laburo todo el día. Llego a mi casa a las 11 de la noche. La verdad que no tengo tiempo para ningún tipo de distracción’”.