El triste mensaje de La Negra Vernaci por lo que pasó: "Hasta siempre"

La Negra Vernaci hizo un sentido posteo en sus redes sociales.

Elizabeth "La Negra" Vernaci causó emoción en la gente que la sigue en redes sociales debido al sentido posteo que hizo en su cuenta de Instagram. La multipremiada locutora nacional le dedicó unas palabras a una famosa actriz que perdió su vida en los últimos días y que marcó su vida con sus personajes.

La conductora de La Negra Pop vuelve a ser noticia días después de que resonara en los medios por su descargo en alusión al final de sus sesiones de quimioterapia. La Negra tuvo cuatro aplicaciones del tratamiento a modo preventivo, para que no vuelvan a aparecer células malignas luego de que le extirparan un tumor cancerígeno de una de sus mamas.

El ícono de la radio argentina compartió una historia de Instagram dedicada a la memoria de la actriz española Marisa Paredes, quien falleció a sus 78 años y fue una chica Almodovar, en filmes como Entre tinieblas, Tacones lejanos, La flor de mi secreto y Todo sobre mi madre. "Hasta siempre, Marisa", se puede leer en el posteo Vernaci, donde compartió un video de una escena recordada de la artista europea.

El mensaje de La Negra Vernaci tras terminar las quimios

Elizabeth Vernaci se pronunció también en sus redes sociales sobre el final de su tratamiento de quimioterapia: "Siempre están los que estuvieron ahí el resto sobra. Gracias!! a los incondicionales: mi amichona @lungarini, a mis compañeros de la radio @popradio1015, a los que no pararon de cuidarme en @olgaenvivo, a mis amigos que los amo (no los nombro porque son un montón y uds saben quiénes son) a los llamados llenos de amor acompañándome, a mi familia que es todo y a mi hijo @vicenbona que se la bancó como un campeón (y no le fue fácil)", comenzó.

La Negra Vernaci

"A los médicos del hospital de día del IAF que saben contener con amor y a Caro con los cascos que lograron que siga con mi pelo. Gracias Agustín querido. Y gracias infinitas a mis oyentes que estuvieron al pie del cañón. Chau quimios!", cerró la locutora. Nancy Dupláa, Carola Reyna, Martín Garabal, Mercedes Morán, Andrea Rincón, Dolores Fonzi, Benjamín Rojas, Mirta Wons, Jean Pierre Noher, Cecilia Roth, María Laura Santillán y Susana Roccasalvo fueron algunos de los famosos que le dejaron sus mensajes de aliento a La Negra.

El día que La Negra anunció que tenía cáncer

Meses atrás, La Negra comunicó al aire de su programa en Pop Radio su diagnóstico de cáncer: "Me hice controles, lamentablemente salieron mal, me tuve que operar de un tumor que era maligno y ahora tengo que empezar una quimio. Es una verga, me quiero matar, no me quiero matar, no me voy a morir, pero obviamente estoy atravesando una situación compleja que por ahí vaya a estar más irascible. Gracias a Dios salió de mi cuerpo, no llegó a ningún lado, pero por una cuestión de prevención me van a empezar a hacer quimio. Y me da miedo, obvio".

"No sé qué es lo que me va a pasar. Es la primera vez que no tengo idea de con qué me voy a encontrar. Capaz que me ponga mucho más vulnerable seguramente, que es algo que yo no me permito mucho", indicó. Al mismo tiempo, dijo que es muy probable que en varias oportunidades no vaya a trabajar para ocuparse de su salud física y mental. "Si bien los médicos me recomendaron que venga a laburar, pero no sé si me voy a sentir bien, si quedarme sin pelo va a provocar que no tenga ganas de que me vean. Lo que quiero transmitir es que con la quimio, estos efectos colaterales horribles son los que hacen que esas células no se vuelvan a convertir en cancerígenas", precisó.