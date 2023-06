El Trece no pega una: se desató la guerra entre dos figuras de ATAV 2

Se trata de dos figuras muy queridas por los seguidores de la tira diaria de El Trece que aborda situaciones y temas de la historia reciente argentina.

La segunda temporada de ATAV: Argentina, Tierra de Amor y Venganza (El Trece) logró un puñado de seguidores que se engancharon con la tira que explora situaciones y episodios de la historia reciente argentina como la última dictadura militar, el espectáculo en los '70 y '80, la lucha de las Madres de Plaza de Mayo y las organizaciones de militancia homosexual, a la par que abrió la historia a nuevos personajes que se ganaron el corazón de los televidentes. Dos de ellos son los que componen los actores Santiago Talledo y Toni Gelabert, que se enamoraron durante el rodaje de la ficción y, ahora, al parecer estarían atravesando una crisis, con bloqueos en redes sociales incluidos.

Faltando solo dos semanas para que la relación entre el argentino (Talledo) y el español (Gelabert) cumpla un año, empezó a circular un rumor de separación luego de que la cuenta de Instagram @lomaspopucom revelase que los actores dejaron de seguirse en Instagram, y aparentemente se habrían bloqueado en las redes. "Dolor país", opinó la cuenta, aportando como prueba que las etiquetas de Toni Gelabert no figuran en las fotos de Santiago Talledo.

"Acá tendría que estar la etiqueta de Toni, pero no aparece porque hubo bloqueo", escribió la cuenta en otra storie. Además, indicó que Talledo habría publicado un estado en sus stories citando una canción de María Becerra, Desafiando al destino, que haría alusión a su estado de ánimo. "Y abrazarte, mirarte y sonreír...Como antes, dormirme junto a ti", reza la frase que transcribió el actor en la publicación que al poco tiempo fue eliminada,

"Viendo esto que subió Santi y después borró, todo indica que Toni fue quien habría terminado la relación", opinaron en la cuenta, sembrando dudas sobre el vínculo entre los actores. Por el momento, ninguno de los dos se manifestó al respecto confirmando la ruptura de pareja o desmintiéndola.

Ángel de Brito habló sobre el abrupto final de ATAV 2: "Es mala"

En LAM (América TV), el periodista y sus "angelitas" hablaron sobre el bajo número de rating diario que tiene la segunda temporada de Argentina, Tierra de Amor y Venganza, y de la tendencia de los televidentes argentinos a engancharse con realities de las señales de aire. “El último rating fue de 4,8, que es bajísimo, igual MasterChef le ganó de entrada. Desde que compiten el promedio de MasterChef es 12,7 y ATAV 2 6,1. Es más del doble”, sentenció De Brito.

"Me parece que los actores piensan que el problema son los realities y no, el problema es que la ficción es mala, digo esto en el sentido amplio. No enganchó, el argumentó no pegó. Nunca se sabe por qué pega una novela o no. Esta no enganchó pero no es culpa ni de Gran Hermano o MasterChef", sumó el periodista de chimentos pronosticando el final de la ficción.

Por último, Ángel hizo un "picante" comentario para Adrián Suar cuando deslizó: "Tampoco creo que sea por pegarle a Suar, porque la prensa con él tiene una excelente relación. Además, él es uno de los pocos productores que reconoce los fracasos. Incluso La 1-5/18 funcionó y también era de Pol-ka”.