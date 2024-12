Juan Gil Navarro paseó a Juana Viale al aire.

Juana Viale despidió el 2024 con una mesaza accidentada a la que no le faltó picante, partiendo por el "plantón" de Franco Colapinto. Y fue Juan Gil Navarro, uno de los comensales de la nieta de Mirtha Legrand, quien se llevó las miradas de las redes cuando decidió "pasear" a la conductora con una terrible broma pesada que horas más tarde se viralizó en las redes.

Todo comenzó cuando Juana Viale presentó a Juan Gil Navarro a su programa y le preguntó quién lo había vestido para la ocasión. Mientras las cámaras enfocaban el look, un pantalón de vestir color crema y una camisa mangas cortas a tono, junto a un par de zapatos marrones, el actor de Floricienta lanzó una broma pesada que sorprendió a Juanita: "(la ropa se la agradecemos) a Paolo Sorrentino, que es un modisto que tiene 85 años, está en Nápoles y hace dos camisas al año".

Luego de que Gil Navarro citase al aclamado director de cine italiano como "modisto", dado que ninguna marca lo vistió de canje, Juana Viale no pudo evitar su mirada de sorpresa y siguiéndole la corriente, disparó: "Esta es una (en referencia a la camisa de Gil Navarro y siguiendo su chiste). Le mandamos un beso a Paolo Sorrentino. Bueno, vaya para la mesa que ya nos encontramos por ahí".

Horas más tarde, la usuaria de Twitter @Natulina se percató del momento y trazó una comparación entre el intercambio de Juan Gil Navarro y Juana Viale y un momento similar que vivió el actor argentino Viggo Mortensen, cuando le preguntaron en una entrevista qué su técnica de despiste cuando los periodistas o figuras de los medios le preguntan qué marcas lo visten. "Se dieron cuenta de que @juangil_navarro hizo la gran Viggo Mortensen ayer en el programa de @ViaJuani cuando le preguntaron de quién era lo que llevaba puesto? 🧐 Ahhh I see what you did there Juan!", escribió la usuaria arrobando al actor, que se adjudicó el comentario y contestó con un emoji sonriente con anteojos de sol.

El trágico accidente que vivió Juan Gil Navarro: "Casi nos mata"

En julio del 2024 Juan Gil Navarro asustó a sus seguidores cuando escribió en sus redes sociales un contundente mensaje. "19.07, Libertad y Av. Maipú (Clínica Olivos de Vicente López) un colectivero asesino de la LÍNEA 161 cruzó BRUTALMENTE en ROJO", comenzó diciendo el actor en aquel tweet, que rápidamente, se viralizó y se llenó de "me gusta" y comentarios de varios usuarios.

En este sentido, precisó, furioso: "Casi nos mata a las cuatro personas que cruzábamos la avenida. Le importó un carajo que yo lo corriera una cuadra para decirle lo que acababa de hacer". Más tarde, detalló en diálogo con TN Show cuál fue la actitud del chofer: "Nunca me pasó tan cerca un bondi y fue tanta la bronca que tuve que lo corrí porque no quería quedarme con la impotencia de no decirle nada al tipo. Lo corrí una cuadra hasta que paró en el semáforo. El chabón ni se mosqueó".

Para cerrar, les hizo una dura advertencia a sus seguidores para que estén atentos a la hora de cruzar la calle: "Alguien va a terminar muerto en esa esquina, hay un colegio a 50 metros. Me quedé helado. Un paso más y la nota era que me estroló un 161".