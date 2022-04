El terrible momento amoroso de Rocío Marengo: "Esto no da más"

Aseguran que la artista se separó de su pareja después de ocho años de relación.

La crisis que Rocío Marengo tuvo con Eduardo Fort el año pasado fue de público conocimiento, cuando la artista estalló en vivo en Showmatch al expresar que estaba harta de que su pareja no se animara a dar la cara por ella yendo personalmente al programa a manifestarle su apoyo en un momento tan importante para ella. Al parecer, aunque intentaron una reconciliación, la relación lamentablemente llegó a su fin.

Fue Karina Iavícoli la que en Socios del Espectáculo contó muy convencida: "Estoy en condiciones de afirmar porque está cansada, porque ya esto no da más, porque la remó, lo intentó, hizo todo. Estuvieron ocho años juntos, la que se acaba de separar de su, también famosísima, pareja es nuestra querida Rocío Marengo y Eduardo Fort. Ella quiere saber quién me lo contó y ya me avisó que va a salir a decir que no es verdad". Sus compañeros se quedaron boquiabiertos ante semejante noticia.

Como si esto fuera poco, la periodista aseguró: "Confío en mi fuente que es inobjetable". sin embargo, hasta el momento Rocío Marengo no hizo lo que le dijo que iba a hacer y no negó la información que brindó Karina Iavícoli. Por el contrario, lejos de intentar calmar las aguas, compartió en su cuenta oficial de Instagram una seguidilla de postales familiares haciendo referencia al nacimiento de su sobrina y no hizo ninguna mención con respecto a Eduardo Fort, que por cierto, no apareció en las fotos de la actriz.

Rocío Marengo será mamá

Hace algunos días, fue la mismísima Rocío Marengo la que anunció la feliz noticia de que por fin había decidido concretar el sueño de convertirse en madre y aseguró que lo hará sola, que Eduardo podrá acompañarla en este proceso mientras esten juntos, pero que era un sueño propio y que se haría cargo sola de eso.

Rocío Marengo y Eduardo Fort.

A través de las historias de Instagram, la artista compartió una imagen donde se la veía esperando que le hagan una extracción de sangre de cara a los preparativos para ser mamá. Por su parte, Eduardo Fort, fiel a su estilo, no se manifestó al respecto de la decisión de su entonces pareja. Mucho menos lo hizo ahora que se asegura que están separados.

El público le manifestó a Rocío Marengo en más de una oportunidad su apoyo incondicional, haciéndole saber que cuenta con ellos y que tiene que buscar un hombre que realmente la valore como ella se merece. Alguien que quiera ser padre junto con ella. Estas declaraciones de afecto emocionaban a la bailarina que siempre las agradeció públicamente.