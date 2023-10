El tenso momento en vivo de un periodista de TN en la guerra en Israel: "No te muevas"

El tenso momento en vivo de un periodista de TN en el móvil desde Israel, en plena guerra con Palestina por la Franja de Gaza. El video.

Un periodista de TN (Todo Noticias) vivió un tenso momento en plena cobertura de la guerra entre Israel y Palestina por la Franja de Gaza. El conflicto bélico, que comenzó en 1948, recrudeció en el último mes y algunos canales de televisión en la Argentina enviaron una delegación al lugar de los hechos para seguir bien de cerca lo que ocurre.

Sin embargo, el cronista Julián Obaya fue interrumpido por personal de seguridad cuando caminaba por la calle con el móvil para la transmisión de la señal. Mientras estaba hablando normalmente, un efectivo comenzó a hacerle preguntas y el comunicador le respondía en inglés.

El tenso momento de un periodista de TN en vivo en Israel: "Pará"

Cuando un hombre de la Policía lo vio caminando y mirando el celular mientras hablaba, le preguntó quién era. "Uh... No entiendo", fue la reacción inicial del reportero cuando escuchó la primera pregunta en hebreo. Allí fue cuando el efectivo comenzó a comunicarse con él en ingles y Obaya le contestó: "Para la TV argentina. Está en vivo... Para Argentina".

"Sí, soy periodista", le insistió en la explicación. No obstante, el israelí no estaba del todo convencido y le repreguntó: "¿Estás autorizado a tomar fotos aquí?". "Sí, sí, en Israel", reaccionó Julián. "¿Tienes un arma?", quiso saber el efectivo. "¿Un arma? No... Estoy parando en un hotel. Soy periodista. Prensa", le aclaró Obaya.

"Ok, no puedes tomar fotos aquí...", le dijo el policía. "¿Aquí? Ok, me voy", quiso tranquilizarlo el argentino. "¿Me puedes mostrar tu credencial? ¿Eres periodista?", le pidió el efectivo local. "Sí, sí, pará, pará. Quédense ahí, que la tengo en el teléfono", les pidió Obaya a quienes estaban en el estudio de TN en la Ciudad de Buenos Aires.

La guerra en la Franja de Gaza recrudeció en este último mes.

"Creo que es alguien de una embajada, estoy buscando en el teléfono la credencial", les aclaró el periodista a sus colegas. "¿Qué pasa? ¿Por qué no la tienes en el bolsillo?", le preguntó el oficial. "Porque no tengo una credencial de papel de periodista", le devolvió el argentino. "Ok, quédate por aquí, por aquí... No te muevas", lo retó el israelí. "Me dijo que me quede acá, parece que van a llamar a alguien... Guardo el teléfono", concluyó Obaya.