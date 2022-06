El "temor" de Romina Gaetani tras amigarse con Facundo Arana

En Socios del Espectáculo, el abogado de la artista reveló que no hay un acuerdo firmado entre ambos actores.

Romina Gaetani no habría accedido a firmar un acuerdo con Facundo Arana por miedo, según planteó Karina Iavícoli en Socios del Espectáculo. Los actores se reunieron en un hotel junto a sus respectivos abogados, pero luego de abrazarse y charlar de manera amigable, ninguno de los dos accedió a firmar el acuerdo que se suponía que pondría punto final al escándalo.

Ignacio Trimarco, abogado de Romina Gaetani, estuvo en el programa y reveló que en la charla ambos pudieron expresar sus puntos de vista sobre el tema, pero no pasó de ahí. Como si eso fuera poco, el letrado aseguró que en los próximos días se firmaría un acuerdo en el que tanto él como Fernando Burlando, representante legal de Facundo Arana, están trabajando.

Karina Iavícoli manifestó que la actriz tendría un miedo que la frenó a firmar el acuerdo: "Yo quiero decir algo: Romina Gaetani tendría un poco de temor de que hable María Susini. Hablo del post encuentro. Ella tiene un temor y por eso no llegaron a un acuerdo". Por su parte, Adrián Pallares estuvo de acuerdo y agregó: "Te iba a decir algo parecido: el factor María Susini es fundamental en esta historia". Mariana Brey también opinó al respecto y acotó: "Yo creo que habrán pensado que se iba a resolver y se dieron cuenta que ninguno de los dos aflojó".

La palabra de Facundo Arana después del conflicto con Romina Gaetani

Facundo Arana utilizó su cuenta oficial de Instagram para agradecer los mensajes de apoyo que recibió durante el escándalo: "Muchísimas Gracias por las infinitas muestras de cariño recibidas. Estos días los dediqué a acompañar y ser acompañado por mi Familia. Me dediqué a pensar mucho. Yo tengo claro mi propósito en la vida, similar al de casi todos...es vivir en paz, aprender de todo y tratar de dar una mano siempre que puedo".

El actor manifestó también su forma de ver las cosas y le volvió a agradecer a los seguidores: "Creo que las acciones lo definen a uno mucho mejor que las palabras. Y todos los días me voy revisando y voy intentando acomodar imparcialmente las cosas para construir mi mejor versión, pero no para mostrar, sino para habitarla. Gracias a cada una de las personas que me regalaron una palabra, una mirada, un abrazo. Gracias por todo. A todos".