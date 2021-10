El sorpresivo adiós de Jey Mammón de un programa

Jey Mammón se despide un programa que conduce y ya tiene su reemplazo. De quién se trata.

Después de que Jey Mammón anunciara que abandonará Radio Metro (FM 95.1) porque no le dan los tiempos por su trabajo en Los Mammones (América TV) y en otros sitios, ya está confirmado quién lo reemplazará al mando de Mañana la seguimos, programa que integran además Fernanda Metilli, Felipe Colombo, Martín Reich y María Carla "Calu" Bonfante. Si bien hubo en breve debate al respecto en la interna de la producción, el sustituto del actor, comediante y músico de 44 años es un hecho.

El ciclo radial de la emisora ubicada en General. R. Freire 932, Ciudad de Buenos Aires, se trata de un magazine de actualidad, entrevistas, deportes, juegos y, sobre todo, mucho humor. Va de lunes a viernes de 17 a 20 y es uno de los envíos más escuchados de "La Metro" en particular y de la radio FM argentina en general.

Quién reemplaza a Jey Mammón en Radio Metro

El elegido por las autoridades para conducir Mañana la seguimos (Radio Metro, FM 95.1) es Diego Ramos, para acompañar allí a Fernanda Metilli, Felipe Colombo, Martín Reich y Calu Bonfante. El actor, cantante y presentador de 48 años nacido en Palermo, Capital Federal, tendrá así la posibilidad de comandar un nuevo desafío en una carrera artística repleta de éxitos desde que debutó en la televisión en 1992, con apenas 19 años. Sin embargo, todavía no habló públicamente al respecto más allá de haber replicado una historia en su cuenta oficial de Instagram.

Por qué Jey Mammón se fue de Radio Metro

Tanto en Los Mammones como en su programa de la FM 95.1, Juan Martín Rago les comunicó los motivos de esta determinación a sus miles de seguidores: "Mis compañeros ya lo saben y ustedes también se lo imaginarán, yo tuve un año extravagante, impredecible y raro, y en un momento el cuerpo no me daba. Ahora tengo que tomar una decisión y tomarme un momento al costado porque a mí los tiempos se me hacen muy ajustados".

El anuncio de Diego Ramos de un nuevo desafío al mando del programa en Radio Metro.

"Le quiero desear lo mejor a Metro en esta nueva etapa, estoy muy agradecido, está todo bien con la radio. Faltando poquito para que termine el año, esto no es una tristeza para nadie, pero cuando pasa algo bueno uno tiene que dejar de lado algunas cosas, y esta radio y los oyentes se merecen lo mejor", completó el protagonista.