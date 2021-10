Terrible confesión de Marina Calabró contra Jorge Rial: "Ya lo exorcicé"

Marina Calabró volvió a hablar sobre el final de TV Nostra y su relación con Jorge Rial, y dejó una imperdible confesión sobre qué haría si se lo cruza por la calle.

La relación entre Marina Calabró y Jorge Rial no terminó de la mejor manera después del abrupto final de TV Nostra, el ciclo que conducía el periodista por América TV y que tenía a la politóloga como panelista. Desde entonces, Calabró disparó en más de una oportunidad contra Rial, que tampoco se quedó callado e hizo lo propio. En una profunda entrevista, la integrante de Lanata sin filtro volvió a hablar de quien fuera su jefe y lanzó una terrible confesión sobre qué haría si se lo cruzara por la calle.

Marina Calabró y Jorge Rial siempre tuvieron una excelente relación, motorizada en parte por la cantidad de años que compartieron en Intrusos. A comienzos de este año, el histórico conductor convocó a la politóloga para que se sumara a TV Nostra, el programa de actualidad y espectáculos iba a comenzar en América TV. Pero a dos meses de comenzar, Jorge Rial renunció sorpresivamente por los bajos niveles de audiencia y se lo comunicó a sus compañeros solo dos horas antes de dar la información al aire, algo que no le gustó para nada a Marina Calabró.

"De mi parte ya lo exorcicé. Si lo saludara me comería una cortada de rostro histórica, pero yo dije todo lo que tenía para decir", reveló la politóloga en diálogo con Agarrate Catalina, el ciclo que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez. En ese sentido, Calabró continuó explicando los motivos de su enojo con quien fuera su jefe durante muchos años: "Él mismo dijo que lo avisó dos horas antes (el fin del programa), más allá de que da esta excusa bastante incómoda, para mí que lo hizo para que no se filtrara porque yo soy un estómago resfriado".

"Yo lo exorcicé y si me lo cruzo lo saludo y si me como el corte de rostro, allá él", cerró contundente Marina Calabró, dando también un cierre de alguna manera al enojo que mantuvo con Jorge Rial. Cabe recordar que hace solo unas semanas, en diálogo con Gustavo Gato Sylvestre, el conductor de Argenzuela había dado a entender que la politóloga era una "traidora" y que eligió avisarle al resto de los integrantes del ciclo solo un poco antes para evitar que ella lo filtrara: "Tomé la decisión por una persona en especial, porque yo sabía que llevaba y traía información de todos lados".

Rial anunció que lanzará un nuevo libro

“Se viene otro libro. Para armar quilombo. Lo que no se contó y no se vio de los 20 años. Ya empecé y ya tiene editorial. ¡Ampliaremos!”, escribió el conductor de televisión hace unos días en sus redes sociales, dejando a todo el público expectante. Sin dudas, Rial se refirió a las dos décadas durante las que estuvo al mando de Intrusos, el programa de chimentos que más marcó agenda desde su estreno, en el año 2000.