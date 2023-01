El sorpresivo adiós de Darío Barassi a El Trece: "Hay que despedirnos"

Con un mensaje poco esclarecedor sobre su futuro, Darío Barassi se despidió de El Trece en su último programa de 100 argentinos dicen. El mensaje del famoso conductor que generó confusión en la TV argentina.

Darío Barassi se despidió de 100 argentinos dicen. A tan sólo unos días del comienzo del 2023, el conductor le dijo adiós a El Trece y causó sorpresa entre muchos de los fanáticos que lo siguen a diario por el confuso discurso que dio a la hora de hablar de su futuro.

En la edición que fue grabada a fines de 2022 y transmitida el pasado martes 3 de enero, Barassi culminó el último programa de 100 argentinos dicen de una manera distinta. "Nos despedimos todos juntos, nos tenemos que ir, gente. Bueno, hasta acá llegamos. Muchas gracias, un placer haber hecho este programa", señaló, mientras los integrantes de la producción se sumaban al estudio.

Luego, y con una multitud de compañeros y compañeras de trabajo que lo acompañaban, el presentador se refirió a su futuro sin dar demasiadas precisiones sobre qué es lo que hará en 2023: "Seguramente nos reencontraremos con todos ustedes dentro de algún tiempo con esta gente, en este canal. Agradezco una vez más al canal, a las autoridades, a BoxFish, a mi familia por estar acá".

Darío Barassi se despidió de 100 argentinos dicen, por El Trece.

Y fiel a su estilo, Barassi le pidió a la producción cerrar el programa de El Trece con un tema especial y mucha fiesta. "Para mí hay que despedirnos con el clima de este canal que es la esencia... debería sonar un 'andate a dormir vos'". El musicalizador le dio el visto bueno y la canción de Kapanga comenzó a sonar.

Preocupación por la salud de Darío Barassi

Darío Barassi expuso a través de sus redes sociales un problema de salud que lo pone contra las cuerdas, ya que se encuentra de licencia en 100 Argentinos Dicen por El Trece, tuvo que abandonar algunos proyectos laborales y pasará un Año Nuevo distinto. "Finalmente caí, estoy muerto. Panza explotada, fiebre... debe haber sido algún virus", expresó el conductor, fastidioso por la situación que lo condenó a estar en cama y, seguramente, por perderse los festejos por Año Nuevo.

"Ay Dios, me siento para el orto. Mi mujer fue con la más chiquita a buscar a la más grande y me quedé solo. No tengo con quién quejarme por eso agarré el teléfono. No soy un buen enfermo. Me quejo, balbuceo", indicó con un toque de humor, pero con un notable decaímiento producto de su estado. "Sigo con esta internación domiciliaria, sintiéndome para el orto", dijo en otra historia de Instagram.

Barassi tiene por delante un 2023 cargado de proyectos vinculados a la actuación y afuera de El Trece, ya que no continuará al frente de su programa que fue un éxito. "En Instagram veo a gente ya de vacaciones, comidas de fin de año, gente laburando en curros de los que me tuve que bajar... En fin, Diosito ya llévame”, se quejó.

En un último video, siguió lamentándose por tener que estar en cama en este contexto de fin de año. "¿Voy a morir de esto? No entiendo. Ay, dios, mi estómago y yo. “Seguramente tengo un virus, mi hija Emilia pasó de darme mimos a decirme si no te curás no te doy más besitos, toda enojada. Tan hija mía que duele", manifestó.