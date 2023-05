El sincericidio de Santiago Maratea sobre sus colectas: "Muchísimo"

Santiago Maratea les respondió a quienes lo acusan de "estafador" por quedarse con parte del dinero de sus colectas solidarias.

Santiago Maratea hizo un contundente descargo contra las personas que lo critican por sus colectas. El influencer, que se dedica a recolectar donaciones en las redes sociales para luego realizar actos de caridad, habló sobre los comentarios negativos que le llegan día a día, especialmente por parte de quienes lo acusan de no ser transparente y de quedarse con gran parte del dinero que recibe.

Maratea estuvo presente en LAM (América TV), en donde habló con Ángel de Brito y las panelistas sobre los comentarios de odio que recibe a diario. En medio de su descargo, soltó un llamativo comentario y explicó por qué considera que lo que hace no es caridad, sino que tiene otros objetivos.

"Me dicen estafador sin tener una sola prueba. Todos pueden opinar y no todos tienen por qué conocerme, pero el que investiga un poco puede ver que desde mi primera colecta digo que lo que yo hago no es caridad", comenzó el influencer. Y agregó: "Siempre dije hacia dónde apunta lo que hago: tiene más que ver con organizarnos con la tecnología para un rédito colectivo que con la caridad".

En este sentido, Maratea señaló que utiliza el poder de Internet para hacer acción social y que lo que hace en todas sus colectas "sería ser un fiduciario". "Dentro de un fideicomiso, la ley reconoce mi trabajo. Y cuando en otras colectas, como la de Emmita, hago la 'pasada de gorra', es por el trabajo de un fiduciario", puntualizó.

Cuando le preguntaron si consideraría ocupar un cargo político, respondió que no, ya que considera que su valor más grande es aportar desde el lugar de ciudadano para cambiar la realidad. “Lo que yo tengo para aportar es cómo un ciudadano puede tener una idea e implementarla para que todos estemos un poco mejor", concluyó.

Santiago Maratea habló lo mucho que le afectan las críticas

Por otro lado, Maratea reconoció que, muchas veces, se sintió mal por leer los comentarios negativos que le dejan. “Soy alguien que finge que no le afecta hasta que al final digo: ‘Esto me está afectando muchísimo y no puedo dormir’", comenzó. "Si no, finjo que está todo bien. Digo: ‘No importa, estoy más allá, estoy seguro de dónde voy, no escucho las críticas'”, continuó. En esta línea, confesó que su cuerpo le pasa factura por el estrés que todo esto le genera. "Hoy me saturé y me levanté sacado", cerró, en referencia a las recientes críticas que recibió por su actual colecta para el club de Avellaneda.