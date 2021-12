El sincericidio de Carmen Barbieri sobre Wanda Nara: “Lo que se hizo en la cara y dientes fue para mejor”

Carmen Barbieri opinó sobre las cirugías estéticas y retoques dentales que se hizo Wanda Nara.

Carmen Barbieri fue acusada por sus dichos en su programa Mañanísima, sobre varias celebridades como Wanda Nara y Flor Vigna. Durante estas últimas semanas, se la escuchó decir algunas opiniones y comentarios que fueron tomados como controversiales por varios internautas.

Durante uno de los episodios, tuvo una conversación con Pampito, su colega en el programa, sobre el cambio de imagen que tuvo Wanda a raíz de sus cirugías estéticas y procedimientos odontológicos a lo largo de estos últimos años. Ahora, un periodista de Intrusos la entrevistó y la acusó de “picante” por sus dichos.

“Estás muy picante últimamente en tu programa. Hablaste de muchos temas, por ejemplo, de Wanda dijiste que le cambió mucho la cara”, le señaló el movilero. “¡Pero no para mal! Wanda nunca fue fea. Era una nena hermosa que fue creciendo y hoy es una mujer joven y muy bella”, le contestó Barbieri.

“Todo lo que se hizo en su cara y dientes fue para mejor. Está, para mí, bella, bella, bella”, agregó. “Pero está diferente”, le señaló él. “Uno va cambiando un poquito, pero no tan distinta. Está mejorada. La nariz un poquito mejorada, los labios un poquito mejorados… Yo no hablé mal, eh. Yo soy pro Wanda”, aclaró.

“También fuiste muy filosa con Flor Vigna, dijiste que le falta”, le dijo el periodista. “¿Flor Vigna? ¡No me echen a mí la culpa, che! Fue Pampito, creo. No, dije esto, lo voy a repetir. Que está buscando su camino, que todavía no le veo el look firme. Ella es una mujercita muy talentosa, todavía no le veo el look de la ropa”, explicó.

“Todavía no lo encontró porque está encontrando su camino. Le va a ir muy bien en la música, a mí me parece bárbaro que cambie de rama en su carrera. También le pasó a Lali (Espósito) también buscó hasta que encontró su lugar”, cerró Barbieri.

Los dichos sobre Carmen Barbieri sobre Flor Vigna

Después del recital de Flor Vigna en el estadio Luna Park, Barbieri emitió su opinión sobre su look, un conjunto colorido con plumas también multicolores. “Hay una cosa que yo cambaría, eh. El tema de la ropa de ella. No la está pegando todavía”, expresó ella. “¿Por qué?”, le preguntó su compañera, Estefanía Berardi. “Porque no es su look. Los colores… me parece que no es su look. Me parece que todavía no encontró el camino. ¡Ya lo va a encontrar! Porque ella es muy talentosa”, cerró.