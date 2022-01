El rotundo cambio de carrera de la China Suárez: "A otra cosa"

La celebridad sorprendió al revelar que se animará a un proyecto que le llama la atención desde hace años.

"La China" Suárez se expresó sobre sus proyectos profesionales y reveló que hará un abrupto cambio en su rumbo como artista, en un futuro no muy lejano. La celebridad aseguró que hay una idea que le da vueltas en a cabeza desde hace años y se prepara con mucho entusiasmo para que, cuando sea el momento, pueda crear algo de calidad para su público.

La actriz develó que planea dedicarse a la música y que trabaja para mejorar sus habilidades relacionadas al canto. Si bien su paso por telenovelas infantojuveniles de Cris Morena la han puesto muchas veces en el rol de cantante, esto se trataría de un proyecto más ambicioso. En medio de una entrevista con C5N por el estreno de la película Canta, en la que puso su voz a uno de los personajes, "la China" fue consultada si estaría dispuesta a lanzarse como cantante.

"Estoy en eso, hace muchos años que vengo dándole vueltas", respondió en primera instancia la artista, sobre sus ansias por hacer música, y agregó: "Quiero hacer las cosas lo mejor que puedo y me estoy preparando para eso, de a poco. Pero sí es un proyecto. En menos de un año yo creo que podría arrancar. Me encantaría. Siempre me gustó la música".

Además, Suárez dejó en claro que no busca dedicarse al reggaetón, trap o pop, que tan de moda están en estos tiempos. "Hay un género que está muy de moda. Los que ya están en eso les va muy bien y la están rompiendo", señaló y aclaró: "Yo quiero volcarme un poco a otra cosa".

El fuerte descargo de La China Suárez tras ser atacada en los medios por el Wandagate

La actriz se pronunció sobre los resabios del machismo aún presentes en la sociedad, que la pusieron en un lugar de victimaria en el escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi, futbolista con quien intercambió mensajes subidos de tono. "Lo que está sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda, de la que seguramente muchas mujeres van a sentirse identificadas".

"Parece que es más fácil para una mujer pegarme a mí, para descargar. El costo de sostener la imagen de una familia feliz lo pago yo, no el hombre que fue irracional o tuvo un desliz. En ese precio todos quedan bien parados", continuó, en alusión al lugar injuzgable y de absoluta inocencia que suelen quedar los hombres en ese tipo de situaciones, a pesar de ser quienes traicionaron a su pareja, como en el caso de Nara e Icardi.