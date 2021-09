El repudiable comentario de Adriana Aguirre contra Anamá Ferreira: "¡Dejame hablar, mono!"

Adriana Aguirre lanzó un comentario racista contra Anamá Ferreira, que se fue indignada del estudio de Está en tus manos y atendió a la vedette por Twitter.

El regreso de Adriana Aguirre a la televisión tras su brutal caída en un escenario de Mar del Plata no fue como esperaba y terminó envuelta en un escándalo por un repudiable y racista comentario que hizo contra Anamá Ferreira. El insólito hecho ocurrió en vivo en Está en tus manos (El Nueve) y tras un breve corte publicitario, Ferreira abandonó el estudio, indignada con lo sucedido.

Durante la temporada teatral del verano, Adriana Aguirre sufrió un terrible accidente del que todavía se está recuperando. En enero pasado, la vedette tuvo un traspié sobre las tablas que hizo que se cayera, por lo que debió ser operada de urgencia como consecuencia de la gravedad de la lesión. Si bien Aguirre mostró una gran mejoría, la vedette contó en Está en tus manos (El Nueve) que le quedó "un glúteo más alto que el otro". "Caigo sentada de glúteos en peso muerto, y el músculo se desgarró y quedó atrofiado. Y en la pierna... esto no se va más", contó Aguirre sobre el accidente.

La conductora Edith Hermida quiso avanzar con el programa pero la vedette insistió: "Fue un accidente laboral...". "¡Vamos a jugar, Adriana! Vamos a jugar", la interrumpió para no seguir prolongando la introducción Anamá Ferreira, también invitada al ciclo de juegos. Pero esto no le gustó nada a Aguirre, que disparó con un desubicado comentario teñido de racismo. "¡Dejame hablar, mono!", la cortó en seco Adriana Aguirre. Para pasar el momento tenso, Hermida le dijo a la vedette que luego le seguiría contando y fue a un corte publicitario.

Al regresar del corte, Anamá Ferreira ya se había retirado del estudio, indignada por el comentario racista de Adriana Aguirre, que aseguró que se trató de un "malentendido". "Hace cinco meses que estoy con un psicólogo y que vine a divertirme. Si le dije algo que la hizo sentir mal le pido perdón. Ella tiene que entender que yo vengo de esto, con problemas y le hice un comentario porque la quiero pasar bien", explicó la vedette.

La respuesta de Anamá Ferreira

Anamá Ferreira utilizó su cuenta de Twitter para explicar por qué se fue de Está en tus manos, donde arrobó a Edith Hermida. "Lamento mucho abandonar el vivo de tu programa, no es mi estilo soy educada, pero no puedo permitir ataque racista sobre mi persona sobre mi color de piel, ya no da más para esto, tu invitada es una desubicada", lanzó la ex modelo nacida en Brasil pero radicada en Argentina desde hace ya muchos años.