El relato sobre los ataques de Caniggia a Mariana Nannis: "La empujó contra un auto"

Gonzalo Nannis, cuñado del futbolista, dio reveladores detalles sobre las situaciones de violencia sufridas por su hermana.

El hermano de Mariana Nannis reveló fuertes situaciones de violencia que su hermana habría sufrido por parte de su exesposo, Claudio Paul Caniggia. En su descargo, el tío de Charlotte y Alexander Caniggia dio a conocer detalles desconocidos de los episodios que Nannis habría atravesado en su matrimonio con el jugador de fútbol.

"Me llamó un día a la noche y me pidió que la pase a buscar por el hospital, lo que me pareció raro. La fui a buscar y era tarde", comenzó su descargo Nannis sobre un traumático momento en que le tocó acompañar a su hermana. "Estábamos en Marbella, fue tipo a las 12 y media de la noche, hacía cuatro horas que estaba ahí. Cuando llegué me encontré con ese cuadro: una mujer golpeada".

El excuñado de Claudio Paul Caniggia dio detalles del estado en el que encontró a Mariana al llegar a hospital: "Tenía golpes en los brazos, piernas y antebrazos. Que yo recuerde, por el parte médico, no la había golpeado en la cara".

Además, Gonzalo Nannis habló sobre otro episodio de violencia que su hermana vivió, en el que perdió un embarazo de dos meses y medio. "Lo del embarazo, según me contó Mariana en su momento, fue que la empujó contra un auto", relató en A la Tarde y agregó: "Supongo que él sabía (que ella estaba embarazada). La empujó y se cayó al piso, yo estaba acá (en Argentina) en ese momento, todo me lo contó ella".

"Si yo presencio algo de eso, lo mato. No la vi. Lo único que vi es cuando la fui a buscar al hospital, que él quiso entrar a su casa esa noche y yo me fui a buscarlo como cuatro o cinco veces hasta las 4 y pico de la mañana", enunció Gonzalo en alusión a la bronca que le ha generado las situaciones que atravesó su hermana. Y cerró: "Me decían que me estaba tocando el timbre y cuando yo iba el tipo se escondía arriba de un árbol, de un techo, no tengo idea, porque no estaba. Yo le gritaba que lo iba a matar y nunca estaba".

El enojo de Gonzalo Nannis con un panelista de A la Tarde

Hace algunas semanas, el hermano de Mariana Nannis visitó el ciclo de Karina Mazzocco y se ocupó de aclarar una información que definió como errónea, dada por el periodista Diego Esteves. El panelista afirmaba que Nannis había falsificado la firma de Claudio Paul para comprar un departamento y el joven lo desmintió: "A ese departamento no lo compró Claudio. Lo compraron casados. Pero ella no falsificó ninguna firma porque lo compró ella con su propia plata".