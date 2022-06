El Primero de Nosotros: filtran detalles sobre el trágico final

Cómo va a terminar El Primero de Nosotros: todos los adelantos sobre el triste final.

El Primero de Nosotros, la novela de Telefe y Paramount Plus protagonizada por Benjamín Vicuña, está cerca de llegar al final: este jueves 30 de junio de 2022 saldrá a la luz el último capítulo de todos. Según información que adelantaron algunas actrices del elenco, será un final bastante trágico.

El episodio final de El Primero de Nosotros iba a ser emitido un día antes, pero para aprovechar el rating al máximo, la producción decidió pasarlo para el jueves a las 23:15 horas, con el objetivo de que no coincida con el partido entre Vélez y River en el marco de la Copa Libertadores.

Si bien la producción intentó mantener en secreto el final, salieron a la luz algunos detalles, como que se trata de un final sumamente importante y emotivo, en el que los personajes tomarán decisiones muy importantes. "El final va a tener el tono que viene teniendo la novela, donde hay dolor, también hay vida, hay amor, hay amistad, hay belleza, hay sensualidad. Va a ser triste, pero también será vital. El optimismo es el sello”, adelantó Paola Krum.

Krum aseguró que el final es un poco previsible, dando a entender que es posible que el personaje de Vicuña muera, pero que sin embargo “la historia en general es de un gran optimismo". "Lo que le sucede a los personajes, a pesar de cómo termina la historia, el optimismo es el sello del final. Se vienen muchas escenas fuertes, cosas difíciles. A los fanáticos de la novela les digo que vayan buscando mucho pañuelo, que sí van a llorar, pero es un llanto lindo. Todo termina en armonía", cerró la actriz.

La palabra de Jorgelina Aruzzi sobre la final de El Primero de Nosotros

Jorgelina Aruzzi, por su parte, dio una opinión levemente distinta durante una entrevista con La Nación. Según la actriz, el final no será triste sino más bien emotivo. Además, aseguró que todos los actores y actrices de la serie lloraron al filmarlo. "Para mí el final es hermoso. Lloramos todos, pero con alegría. Hacer El Primero de Nosotros fue una gran experiencia, me encantó", aseguró. Sin embargo, aclaró que no tiene permitido contar nada, aunque admitió que la novela "termina muy trascendentalmente". "El final me encanta. Creo que hay mucha expectativa para los que lo ven en relación con lo que va a pasar. Algo se sabe, se sospecha, pero hay que ver de qué manera", cerró la estrella.