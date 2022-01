El Pollo Álvarez y un divertido cruce con uno de sus panelistas: "¿Garpaste?"

El Pollo Álvarez protagonizó un divertido cruce con uno de sus panelistas después de que este último hiciera una insólita revelación.

Joaquín "Pollo" Álvarez protagonizó un insólito momento al aire en Nosotros a la mañana cuando se cruzó con uno de los periodistas que forman parte de su ciclo en El Trece. "¿Garpaste?", quiso saber divertido el conductor, mientras en el programa entrevistaban a Nico Vázquez, Gimena Accardi y Benjamín Rojas, que se encuentran haciendo temporada en Mar del Plata con la obra Una semana nada más.

En Nosotros a la mañana charlaron con Nicolás Vázquez, Gimena Accardi y Benjamín Rojas sobre Una semana nada más, la obra que los tres protagonizan en Mar del Plata. Un espectáculo que ya había triunfado en la Ciudad de Buenos Aires y que en la temporada de verano sigue siendo uno de los mayores éxitos dentro de una de las principales plazas para el teatro. Después de charlar un poco sobre cómo está siendo esta temporada tan especial, con brotes de contagios de coronavirus en distintos espectáculos, el Pollo Álvarez tuvo un divertido intercambio con uno de los panelistas del programa.

"Chicos, nos aguardan unos minutitos que nos vamos a una pausa. (Pablo) Montagna igual les va a dejar una pregunta", comentó el Pollo Álvarez en determinado momento, dándole el pie al panelista invitado. Antes de hacer la consulta, el periodista hizo una inesperada confesión: "La vi cinco veces la obra". Sorprendido por la revelación, Álvarez lo interrumpió antes de que Montagna pudiera elaborar su pregunta. "¿Cinco? Pero esperá... ¿garpaste?", lo cruzó el conductor, tentado.

Los protagonistas de Una semana nada más también se mostraron sorprendidos y divertidos con la revelación del periodista. "¿Pagó o fue de canje, chicos?", insistió Cinthia Fernández. Nico Vázquez ensayó una tímida defensa al asegurar que el periodista había ido a trabajar, ya que había reseñado el espectáculo. Sin responder si había pagado y dando a entender que no lo había hecho, Montagna continuó con su pregunta sobre la falta de contacto con el público cuando termina la obra, algo que los actores siempre disfrutaron mucho. "Les debe costar no poder acercarse al público", cerró el periodista. "Después del corte nos cuentan", salvó finalmente el Pollo Álvarez a Montagna.

El Pollo Álvarez tuvo COVID y no la pasó nada bien

El Pollo Álvarez transitó días muy complicados luego de haber dado positivo de coronavirus y aportó varios detalles al respecto en su programa Nosotros a la Mañana, por El Trece. El actor y presentador de 38 años reveló cómo pasó este difícil momento e hizo hincapié en la gran ayuda que le dio su esposa Estefanía "Tefi" Russo. Afortunadamente, Álvarez ya logró volver a su lugar en El Trece, pero el ex TyC Sports fue contundente y dejó varios mensajes destinados a aquellos que no se cuidad de la enfermedad de la pandemia. "Tener Covid no está bueno y estar aislado, tampoco. Es malísimo”, se lamentó en vivo en la televisión.