El Polaco y una desesperante confesión sobre su salud: "No podía respirar"

El Polaco se descompensó hace unas semanas en Showmatch preocupando a todos, por lo que salió a explicar qué le sucedió para traer tranquilidad a sus seguidores.

Ezequiel Polaco Cwirkaluk rompió el silencio y habló del ataque de salud que sufrió unas semanas atrás en la pista de La Academia de Showmatch que preocupó a todos. Para traer tranquilidad al público, aseguró que se hizo todos los estudios correspondientes y está "impecable". Cabe recordar que el cantante sufrió hace muy poco la pérdida de Jorge Carlos Cwirkaluk, su padre.

Las últimas semanas para El Polaco fueron bastante intensas, por lo que terminaron repercutiendo en su salud. Después de despedir a su padre, que murió repentinamente, el cantante tropical también tuvo varias discusiones subidas de tono con Barby Silenzi, su pareja tanto en la vida como en La Academia de Showmatch. Si se le suman estas cuestiones a los exhaustivos ensayos que tienen día tras días para avanzar en la competencia, la sumatoria puede volverse peligrosa. Tanto fue así que los médicos de La Academia debieron asistir al Polaco fuera de la pista por un problema de salud que preocupó a todos.

"No puedo respirar, no puedo respirar", era lo que repetía el cantante de cumbia ante la mirada de sus colegas, que no terminaban de saber cómo reaccionar. Rápidamente los médicos de la competencia se acercaron para tranquilizarlo e indicarle que debía realizarse una batería de estudios para determinar cuál era su condición. Después de realizarse los chequeos correspondientes, el Polaco explicó: "No sé en realidad qué fue lo que me pasó. Tenía ahí como un catarro que no me dejaba respirar".

El Polaco se descompensó después de bailar en La Academia de Showmatch

Las últimas semanas para El Polaco fueron bastante intensas

"Al otro día me hice todos los estudios y estoy impecable. Fue como un ataque de angustia, me parece", le reveló el cantante a Teleshow, ya un poco más tranquilo. De todos modos, el Polaco explicó que no es la primera vez que le sucede algo similar y que vivió episodios de temor en los sintió que se ahogaba. Al experimentar esto, no pudo contener la calma: "Me preocupé porque no podía respirar. Me asusté. Pero yo soy muy ansioso, tengo que tratar de estar más tranquilo y que sea lo que Dios quiera, porque me exijo mucho".

"Tengo que estar tranquilo", reflexionó finalmente el cantante, consciente de la importancia de mantener la calma para que su salud no sufra. Cabe recordar que recientemente el Polaco sufrió la sorpresiva pérdida de su padre, a la que se sumó en los últimos días la muerte de la madre de Barby Silenzi, su pareja y madre de su hija. La bailarina despidió a su madre Cristina con un emotivo mensaje en sus historias de Instagram: "Ahora sí, Mami, a descansar. Siempre en mi corazón. Te amo".