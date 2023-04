El picante mensaje de Rusherking tras su separación de La China Suárez: "Volvió la bestia"

Rusherking volvió a la soltería tras su ruptura con "La China" Suárez y publicó un llamativo mensaje en sus redes.

Rusherking publicó un sugerente mensaje en sus redes sociales, apenas unos pocos días después de su separación de "La China" Suárez, con quien mantuvo una relación durante un año. El intérprete de Perfecta recurrió a su estilista de confianza y se hizo un llamativo cambio de look para renovar su imagen. Más tarde, compartió fotos y videos de su cambio en las redes sociales y sorprendió a sus fanáticos al publicar una picante frase en relación a su nueva era de soltería.

El estilista del cantante mostró el nuevo corte de cabello que le hizo, rapado a los costados y más largo adelante, y dijo: "Se puede decir que volvió la bestia". Se trata de una frase que Rusherking pronunció varias veces, especialmente en diferentes posteos en sus redes sociales.

En enero de 2022, el artista había publicado un descargo en su cuenta de Twitter, tras los mensajes de odio que recibió por haberle sido infiel a María Becerra: "Qué onda mi gente, volví a Twitter como loco, lo había dejado porque estaba cansado de leer estupideces de personas que se creen con el derecho de opinar de la vida de los demás, pero después de reflexionar mucho volví joya. Se podría decir que volvió la bestia".

El nuevo look de Rusherking tras su separación.

Mientras sus fans celebraron dicha frase, muchos otros lo burlaron por utilizar dicha expresión para referirse a sí mismo. "La bestia, dice. Pobrecito", comentó un usuario de Twitter. "'Volvió la bestia'. Querete un poco y andate", le respondió alguien más. "¿Volvió la bestia? Qué carajo... Mentalidad de nene de 2 años", apuntó otra persona.

La palabra de "La China" Suárez y Rusherking tras su separación

"La China" Suárez fue la primera en anunciar su ruptura a través de un triste comunicado publicado en su cuenta de Instagram. "Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida". Aunque no dio demasiados detalles al respecto, respondió algunos comentarios de sus seguidores, en los que dio a entender de manera sutil que había sido el cantante quien tomó la decisión de separarse.

Por su parte, Rusherking también se mostró muy triste y publicó: "Quería contarles que con Euge no estamos más juntos, y quería contárselos porque se que hay muchos que se preocuparon. Sepan que nos queremos y quisimos mucho y que ninguno de los dos lastimó al otro, no se crean las boludeces que dicen por ahí. Euge es de las personas más buenas y sinceras que conocí en mi vida. Gracias por preocuparse".