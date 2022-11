El picante cruce entre Yanina Latorre y Alejandro Fantino: "Vergüenza ajena"

Yanina Latorre disparó con todo contra Alejandro Fantino y el periodista no se guardó nada en su respuesta.

Yanina Latorre disparó con todo contra Alejandro Fantino y el conductor no dudó en salir a responderle a la panelista de LAM. "Esto es lo que detesto del periodismo deportivo, panqueques, chupamedias", comentó furiosa la integrante del programa de América TV.

El Mundial de Qatar 2022 se está llevando las miradas en todo el planeta y como tienen una panelista que vivió muy de cerca el mundo del fútbol, en LAM hay una columna sobre todo lo que sucede en el máximo evento futbolístico. La encargada de hacerla es obviamente Yanina Latorre, que en una de las más recientes emisiones apuntó durísima contra Alejandro Fantino por una entrevista que el periodista le hizo en el pasado a Lionel Scaloni.

"Me deprime esto de Fantino. Por Dios, me da vergüenza ajena. Esto es lo que detesto del periodismo deportivo, panqueques, chupamedias", destrozó la panelista al ex Animales Sueltos. Ante estas durísimas palabras, el cronista de LAM fue en busca de Fantino para conocer su opinión sobre lo que dijo Yanina Latorre y el periodista no dudó en responder.

Qué dijo Fantino sobre las declaraciones de Yanina Latorre

Consultado por el cronista del ciclo de Ángel de Brito, Alejandro Fantino se mostró bastante cauto a la hora de responder. "Me alegro mucho y me gusta. Me parece perfecto. Y yo respeto, más a Yanina porque tiene súper claro todo esto", comenzó de forma sorpresiva el conductor.

"Viene de este mundo, no es periodista deportivo, pero vivió desde adentro todo esto desde siempre", reconoció Fantino a Yanina Latorre. Además, también hizo un análisis sobre su propio trabajo y las condiciones con las que debe lidiar por su tipo de labor: "Y cómo yo me voy a molestar o me voy a poner mal por un análisis o una crítica que se me haga a una nota o entrevista que hice yo cuando yo vivo haciendo críticas a otros".

"Me encanta, me alegra y la felicita. Yo analizo, critico. Puedo decir ‘che, me gusta este laburo o este no me gusta’. Entonces, cómo yo me voy a poner mal porque una colega diga algo de mi", cerró Alejandro Fantino, en tono completamente conciliador.

