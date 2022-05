El peor momento del "Chiqui" de Okupas: "En la calle fumando pasta base"

Franco Tirri decidió contar su historia de vida. En diálogo con Gastón Pauls, quien le dio vida a uno de los personajes más entrañables de la televisión argentina reveló momentos de su pasado y cómo hizo para superarlos.

El "Chiqui" de Okupas tuvo una vida realmente difícil afuera de los sets de grabación, antes y después del suceso televisivo que resucitó gracias a su inserción en Netflix. Franco Tirri habló con Gastón Pauls y le reveló cuáles fueron sus adicciones, cómo lo perjudicaron y de qué forma salió adelante. "Viví en la calle, fumando pasta base", recordó.

En diálogo con Seres libres, el hombre que le dio vida a uno de los personajes más queridos de la TV argentina narró: "Pocos años después de empezar a consumir, se me volvió un hábito que ya no podía evitar tener. Y al mismo tiempo, uno mismo trata de no mirar, te vas haciendo el boludo y sabés que el agua te va llegando al cuello".

"En primera instancia, de adolescente, arranqué con el alcohol. Me puse en pedo un par de veces, y hasta los 15 años yo pensaba que no a la droga, y que se yo. Y a partir de los 16 ya la curiosidad, de quebrar el sistema, empieza la gran mentira de la droga. Le estás haciendo el juego al sistema, estás más adentro. Todos los inconformistas con el sistema terminan consumiendo y se lo sacan de encima", agregó el "Chiqui", ante la mirada atenta de Gastón Pauls.

La primera vez del "Chiqui" con el porro y la cocaína

"A los 17 fumé porro. La primera vez que fumé porro tuve el peor ataque de pánico de mi vida. Nosotros nos habíamos rateado del colegio, faltó un profesor. Cuando volvemos, teníamos a la profesora de literatura y yo estaba blanco. Sentí que mi cuerpo no tenía materia, como si hubiese tenido una especie de despersonalización. Volví a consumir y tuve un ataque de risa. Todo divertido. No importa nada, y después en un momento dejé de fumar porque empecé a tener el tipo de sensación física que tuve la primera vez", confesó Franco Tirri, quien luego pasó a detallar su iniciación en la cocaína.

Recordando parte de su vida, Tirri narró: "Empecé con ataques de pánico durante dos años, salí muy afectado. Justo empecé la Universidad de Cine, me enganché con la carrera. Fue coincidente con el consumo de cocaína. A los 22 arranqué a tomar cocaína. La sensación de la primera vez fue contractura en todo el cuerpo. La segunda vez, en cambio, sentí que era el Diego haciendo el gol contra los ingleses, superman. No me gana el miedo, que se yo".

La vida de Franco Tirri en la calle con la pasta base y cómo salió adelante

"Mi primera internación fue a los 27 años. Pasé 27 internaciones, entre 1998 y 2016. Estuve consumiendo en una villa, fumando pasta base, en un momento me fui a la calle. Viví en la calle, esto después de Okupas. Yo estaba muy enojado con mis padres, no sé, tenía mucho odio y no podía parar de consumir", reveló el "Chiqui", haciendo mención a uno de los peores momentos de su vida.

A su vez, Franco Tirri explicó cómo hizo para poder salir adelante: "Como muchos, a partir de la pandemia se me hizo como un hábito el alcohol. En un momento estaba tomando diariamente, y un día me veo en mi casa, a mí mismo, solo, mareado, con sueño... Digo, ¿qué hago haciendo esto? Me planteé qué bebida sin alcohol a mí me gusta. El café, el mate, la limonada, la tónica con limón y hielo. Hice como una sustitución de eso. Y de vez en cuando tengo el hábito de fumar un porro. Antes era una chimenea, cinco o seis porros por día".