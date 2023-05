El Pelado Trebucq se cansó y terminó con los rumores: "Jamás"

El periodista se pronunció ante algunos rumores sobre su vida privada. Esteban Trebucq fue contundente en su descargo de redes.

Esteban "El Pelado" Trebucq se pronunció en sus redes sociales sobre los rumores sobre su vida que circularon en el último tiempo. El periodista que se hizo famoso por su ciclo en Crónica aprovechó para llevar claridad a su público sobre su presente personal y laboral.

"Respuestas variopintas a preguntas random que me llegan a diario: no tengo parientes jugadores de fútbol. Mi papá era veterinario. Mi abuelo, camionero. Tengo dos hijas. En toda ficha de inscripción pongo "soltero". Jamás viví en Córdoba. Soy platense", comenzó su descargo el periodista.

Asimismo, Trebucq aseguró que no está afiliado a ningún partido y que jamás lo estuvo. "Soy acodador de barra, no bailarín. Sólo salí/salgo con mujeres. Y tuve parejas mujeres. El rugby es mi deporte preferido. Dejé de correr triatlón, porque me gusta salir. Trabajo de periodista desde 1991. En 1993 cobré mi primer sueldo", agregó el comunicador en su publicación de redes. Y cerró: "No tengo tiempo de nada. Y pocas rutinas. No uso TikTok. Tengo sólo esta cuenta y una sola de IG @estebantrebucq. Todas las demás, son falsas. Obvio, ninguna me representa. No miro series. Me gusta más City Bell, que Palermo. Y más el shock que el gradualismo. Me aburro rápido".

Las palabras de Esteban Trebucq al irse de Crónica

En diciembre del 2022, Trebucq anunció su salida de Crónica TV y contó a qué se debió el cambio: "Tomé una decisión de vida tremenda que nunca hubiese pensado tomar: me voy de Crónica. Decidí salir de mi zona de confort. Decidí salir de un lugar maravilloso donde no quiero decir que me aman pero donde me tratan muy bien. Donde yo prácticamente podía hacer lo que quería".

"Me cuesta salir de mi zona de confort. Un lugar donde me pagan bárbaro. Donde me podría quedar toda la vida. Y donde, yo no sé si puedo revelar esto pero lo digo con respeto, una de las autoridades me dijo: 'Pelado, este es tu hogar. Nadie abandona su hogar'. Seguí a mi corazón y decidí irme del lugar donde me siento amado. A los 46 años tomé la primera decisión de mi vida. Ni cuando fui padre lo había decidido. Y decidí irme", añadió el periodista.