El Pelado Trebucq estaría de novio con una figura de América

Fuertes rumores de romance entre "El Pelado" Trebucq y una reconocida periodista de América.

Se dio a conocer quién sería el nuevo amor de Esteban "El Pelado" Trebucq. El periodista está en boca de todos los programas de farándula desde hace varios días, luego de que se filtrara una llamativa información sobre su estado sentimental. Según trascendió, el hombre de 46 años habría comenzado una relación con una reconocida exfigura de América, quien además de dedicarse al periodismo, recientemente comenzó su camino en la política.

Se trata de Marcela Pagano, quien se postuló como diputada por La Libertad Avanza junto a Javier Milei. De acuerdo con estas versiones, "El Pelado" de A24 habría comenzado una relación con la periodista que aún no decidió blanquear. Sin embargo, Rodrigo Lussich aseguró en Socios del Espectáculo (El Trece) que dentro de la industria televisiva, "todo el mundo lo sabe".

"Sorpresivo romance entre Esteban 'El Pelado' Trebucq y la periodista, hoy candidata por la lista de Mieli, Marcela Pagano. ¡Esto es una bomba!", anunció el conductor. "Cuentan los compañeros de trabajo que es una cosa que viene hace un tiempo, que tienen mucho amor...", sumó Adrián Pallares. Según Lussich, "parece que algo tuvieron y después pararon" y actualmente "no se sabe en qué estado están" en cuanto a la formalidad de su relación.

"Los dos son bastante volcánicos a la hora de hablar. Son dos personas que imprimen sus pensamientos, sus opiniones... O sea, debe ser una pareja fuerte", comentó Paula Varela, panelista del programa. Por último, Pallares sumó que, como tienen muchos intereses en común, se motivan mutuamente con su vida profesional. "Sí, aparte él la incentivó y le dijo 'me parece que vos tenés que empezar a hacer política'", cerró el conductor.

Qué dijo "El Pelado" Trebucq sobre los rumores de romance con Marcela Pagano

Al ser consultado al respecto, "El Pelado" dijo en El Observador (FM 107.9) que "ella es divina", pero que entre los dos no hay más que una relación de colegas. "Nos conocemos, pero no hay ninguna relación más allá del respeto. Si fuese cierto, lo diría”, aseguró. Luego, contó cómo reaccionó la periodista al escuchar estos rumores. “Nos cruzábamos en el canal. Ella misma hoy me dijo ‘che, sos el único novio que jamás me habla o me invita a comer’, como riéndose”, sostuvo Trebucq.

“Todo bien con los programas de espectáculo, son maravillosos, me encantan, los miro y me gustaría trabajar en ellos. Re bien con todo el mundo. Saludos a Ángel de Brito, a la gente de Intrusos, a la gente de Socios, que los adoro... Pero che, por Dios, no estoy con nadie, si no lo diría, no tengo problema”, concluyó. Sin embargo, los periodistas de espectáculos sostienen con firmeza que estas versiones son ciertas y que estarían manteniendo su relación en secreto.