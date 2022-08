El papá de Camila Homs rompió el silencio sobre Rodrigo De Paul: "Tiene que dejarse de joder"

El exsuegro del futbolista habló de la escandalosa separación y opinó sobre el rumbo mediático que tomó la carrera de De Paul.

El papá de Camila Homs rompió el escándalo en medio de las negociaciones de su hija con Rodrigo De Paul. El exsuegro del famoso futbolista opinó sobre la polémica separación, de las mediaciones por la manutención económica de los dos hijos que tienen en común, y el rumbo mediático que tomó la carrera de De Paul tras confirmar su relación con Tini Stoessel.

Tras la polémica entrevista que el futbolista brindó en América TV, Horacio Homs brindó una nota con Intrusos y habló sobre el escándalo en el que están envueltos su hija, Camila, y Rodrigo De Paul. "A ningún padre le gusta ver sufrir a un hijo, esa es la realidad, pero son cosas que pasan y no tengo dudas que Camila va a salir adelante", empezó por decir el papá de la influencer.

Sobre el accionar de Rodrigo De Paul frente a los medios, Horacio se mostró bastante empático con el exfutbolista: "Me sorprendió, pero hay que comprenderlo a él también. Rodrigo es muy buen chico, está solo en Europa y tuvo muchas emociones juntas". "Creo que también hay que ponerse en el lugar de él: tuvo la Selección, fama, buena posición económica... Fueron muchas cosas de repente y creo que lo desbordó demasiado", amplió.

En ese sentido, el papá de Camila Homs negó los rumores y aseguró que no hay ninguna chance de que el conflicto entre la expareja le impida a De Paul viajar a Qatar para el mundial. "Rodrigo tiene que dejarse de joder y pensar en el Mundial. Tiene que bajar su exposición", lanzó y luego determinó: "Ni a mí ni a Camila se nos pasaría por la cabeza hacer una demanda o una denuncia penal para dejarlo afuera de ese certamen que es tan importante para él. Va a jugar el Mundial y la va a romper, como lo viene haciendo hasta ahora"

El papá de Tini Stoessel apuntó contra Camila Homs: "Es una conflictiva"

El papá de Tini Stoessel, Alejandro Stoessel, se metió en la polémica entre su hija, Rodrigo de Paul y Camila Homs. Esto coincide con los rumores que salieron días atrás que aseguraban que Alejandro estaba muy molesto por la polémica que se generó alrededor de Tini.

La separación entre De Paul y Homs fue extremadamente mediática, especialmente por los rumores de que el futbolista le había sido infiel con Stoessel. En medio de este fuerte revuelo, el papá de la cantante sorprendió con un llamativo gesto en su cuenta de Twitter.

Desde que la polémica salió a la luz, cientos de usuarios fanáticos de Tini le demuestran su apoyo en Twitter y critican a Camila, mientras que otros hacen lo contrario. El papá de Stoessel expresó su opinión a través de un like: le dio "me gusta" a un tweet en contra de Homs.

"La verdad apoyamos a Rodrigo de Paul. La ex es una conflictiva. No puede creer que la dejara. Ahora se da cuenta que no es el ombligo del mundo. Espero que el padre de Tini ponga una denuncia penal por calumnias e injurias, a ver cómo le va", escribió una usuaria. Entre todos los likes, se puede ver el de Alejandro, que aparentemente no tuvo tapujos para defender a su hija.