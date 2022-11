El padre de Camila Homs y una fuerte confesión sobre Rodrigo De Paul: "Fue lo mejor"

El papá de Camila Homs, Horacio Homs, habló sin tapujos sobre Rodrigo de Paul y aseguró que su hija se merece algo mejor.

El padre de Camila Homs, Horacio Homs, habló en profundidad sobre la separación de su hija con Rodrigo de Paul y fue letal al nombrar al futbolista. En su descargo, Horacio confesó que no le gustaría que se reconcilien porque su hija "se merece otra cosa".

La separación entre la modelo y el jugador de la Selección Argentina generó un enorme escándalo, especialmente porque Rodrigo le habría sido infiel con Tini Stoessel, su pareja actual. Ahora que pasaron seis meses de su separación, el padre de Camila rompió el silencio.

“Hemos pasado por muchas cosas. Esto para mí es triste por mis nietos, pero fue lo mejor para Camila. Entonces, cuando es lo mejor para un hijo, ya no se habla más de la separación”, comenzó Horacio en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live. Homs señaló que su hija "está contenta hoy cómo está", en referencia a su vínculo actual con el empresario Charly Benvenuto. Y al referirse sobre De Paul, Horacio fue tajante: "A mí no me gustaría que se reconcilie con Rodrigo. Él es buen chico, pero mi hija creo que se merece otra cosa. No es un chico para ella, esa es la verdad”.

En este sentido, destacó que Camila "está mejor sola que cuando estaba con Rodrigo", a pesar de lo mal que la pasó tras su separación. "Ella es divertida y muy sana, la veo espléndida. En otro momento, no la veía tan bien como está ahora. Sufrió mucho", confesó.

Al ser consultado sobre el escándalo con Tini, el padre de Camila Homs se negó a dar detalles y dijo que "lo que pasó pasó y por algo fue". "En eso no tengo nada para decir, cada uno actúa como le parece y uno toma las cosas como de quién viene y nada más”, sentenció.

Por último, Horacio habló sobre los rumores de reconciliación que circularon en los medios: “El destino nadie lo conoce, pero creo, y es así, que no hubo ningún intento de ninguno de los dos. Camila está enfocada en otra cosa y lo que menos desea es volver con Rodrigo. Uno tiene su conciencia en las cosas que hace".

Los rumores de reconciliación entre Rodrigo de Paul y Camila Homs

Según rumores que circularon, De Paul y Tini ya están separados y el futbolista querría recuperar a Camila Homs, la madre de sus hijos. "Esto se viene hablando hace un par de meses, cuando el padre de Tini, Alejandro Stoessel, pidió que se anuncie la separación después del Mundial", anunció Lucas Bertero en A la Tarde (América TV).

De acuerdo con estas versiones, desde el entorno de Stoessel no quieren que la noticia se sepa antes para que no se la culpe en caso de que Argentina no tenga un buen rendimiento en el Mundial de Qatar 2022. "Lo emocional en los jugadores tiene mucho que ver, y muchas veces se culpa a las mujeres", concluyó Augusto "Tartu" Tartúfoli.