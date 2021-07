El nuevo trabajo de Sebastián Estevanez: "Creo que soy un arquitecto frustrado”

Tras anunciar el final de su carrera como actor, Estevanez se mete de lleno en emprender una pasión que tiene hace años.

Sebastián Estevanez reveló semanas atrás que se retira de la actuación para pasar más tiempo en familia, pero recientemente se conoció a qué se va a dedicar a partir de ahora. Su nuevo emprendimiento está ligado a una pasión que tiene hace muchos años relacionada con la arquitectura y el diseño de interiores.

En diálogo con Agarrate Catalina, conducido por Catalina Dlugi en La Once Diez/Radio de la Ciudad, el actor admitió que probablemente no continúe con su carrera artística. “Trabajé muchísimos años y estoy con unos proyectos personales que no tienen nada que ver con la actuación”, relató y el misterio sobre su futuro profesional no tardó en aparecer.

En este sentido, Estevanez reveló recientemente en diálogo con ¡Hola!., una pasión hasta ahora desconocida para los medios en donde sólo trascendió su faceta como actor. “Siempre me gustó el tema de reciclar casas: ver propiedades, refaccionarlas... Ayudar a un amigo a construir una casa desde cero. Creo que soy un arquitecto frustrado”, confesó desde Miami, en donde se encuentra vacacionando en familia.

Sobre su nuevo emprendimiento y su intención de pasar más tiempo en familia ahora que espera la llegada de su cuarto hijo junto a Ivana Saccani, compartió: “Me encanta el proceso: imaginarme el interiorismo, la iluminación, las terminaciones, si el piso va a ser de piedra o de madera. Con Ivana estamos todo el día mirando y aprendiendo".

"A ella también le copa, por lo que formamos un equipo. A veces dibujamos los planos, pero como no somos arquitectos nos juntamos con alguno y trabajamos juntos”, continuó. Sobre cómo expander su hobby hacia un emprendimiento, relató: "Lo que a otros los estresa, a mí no. Mis amigos me cuentan los proyectos de sus casas y yo les digo, 'te ayudo'".

Por último, Sebastián sorprendió al deslizar el nombre de quien sería su primer cliente. “Marley me llamó para que lo ayude a hacer la casa. Él va a hacer un reality sobre su vida y ahí va a estar el tema de la construcción de su nuevo hogar con un estilo inspirado en el Feng Shui". "Ya me reuní con el arquitecto y todo. Estamos a full”, completó.

Sebastián Estevanez e Ivana Saccani esperan su cuarto hijo

Hace tan solo unas semanas, Sebastián Estevanez e Ivana Saccani confirmaron que serán padres por cuarta vez. La pareja lleva junta más de 20 años y tienen tres hijos: Francesca (14), Benicio (10) y Valentino (6). "Estamos muy contentos, felices, no alcanzan las palabras para explicar lo que uno siente", celebró.