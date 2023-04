El nuevo proyecto televisivo de Tinelli que involucra a la madre de Messi

Marcelo Tinelli puso el ojo en la madre de Lionel Messi y la convocaría para un nuevo programa televisivo: los detalles sobre la propuesta.

Celia María Cuccittini, la madre de Lionel Messi, recibió una propuesta inesperada por parte de Marcelo Tinelli. Según trascendió, el histórico conductor la querría contratar para un proyecto que nada tiene que ver con su hijo ni con el mundo del deporte. Esto resultó especialmente llamativo para los fanáticos del campeón del mundo, ya que Celia tiene un perfil bastante bajo para todo lo que conlleva el mundo de la televisión.

Según indicó Ángel de Brito en LAM (América TV), Tinelli querría que la madre de Messi forme parte del jurado del Bailando 2023, que se transmitirá por América TV. "Hablé con Celia y Leo Messi. Tinelli quiere a Celia en el jurado del Bailando 2023", aseguró De Brito.

Más tarde, Marcela Tauro volvió a hablar sobre el tema en Intrusos (América TV) y aseguró que Tinelli está por ponerse en contacto con Celia, pero que "es Messi quien no dejaría que acepte la propuesta". "Nosotros sabemos quién es, Celia puede caminar por Rosario plácidamente, pero en cuanto entre en un programa de televisión, se le acabó la vida. Me refiero a la seguridad", amplió Tauro.

Mientras algunos fanáticos de Messi se entusiasmaron con la noticia, la gran mayoría opinó que Celia jamás aceptaría ese tipo de propuesta y que, además, no hay nada que la vincule con el mundo de la televisión y el baile. "¿Qué tiene que ver Celia con el Bailando? Hacen cualquier cosa para que vean el programa", comentó un usuario de Twitter. "No, Celia, no es necesario que hagas ese circo", comentó alguien más. "¡Mirá si va a pasar algo así, con lo reservada que es!", coincidió otra persona. Por lo pronto, la mujer no dio ninguna declaración al respecto.

La angustia de la madre de Lionel Messi por las amenazas contra su hijo

Recientemente, dos hombres balearon el supermercado que pertenece a la familia de Antonela Roccuzzo, la esposa de Messi. Además, los delincuentes dejaron una amenaza para el campeón del mundo. "Messi te estamos esperando, Javkin también es narco, no te va a cuidar", escribieron en una bolsa de carbón vegetal que dejaron. Más tarde, la madre de Messi se quebró al hablar sobre el episodio.

"Estamos bien, fue en el supermercado del papá de Anto. Nunca nos movimos con custodia, llevamos una vida normal", le contó Celia en diálogo con Intrusos. Según trascendió, los atacantes dieron 14 tiros frente al Supermercado Único, que es administrado por uno de los primos de la esposa de Messi.