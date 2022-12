El conmovedor gesto de la mamá de Lionel Messi con una joven argentina en Qatar

La madre de Leo Messi se solidarizó con una joven argentina radicada en Qatar que no tenía dinero para ver la final de Argentina contra Francia.

Celia Cuccittini, la mamá de Lionel Messi, tuvo un solidario gesto hacia Maitena Riffel, una fanática de la Selección Argentina que necesitaba una entrada para ver el último partido del Mundial Qatar 2022.

La joven de 20 años y oriunda de Entre Ríos había contado durante una entrevista con TN que había emigrado a Qatar temporalmente, ya que tras la muerte de su novio necesitaba despejar su cabeza y ahorrar dinero. Sin embargo, todos sus ahorros de habían ido en la semifinal de Argentina contra Croacia, que tuvo un costo de 800 dólares.

"No podía dejar de ir a ver a Argentina. Todo lo que puse valió la pena y no me arrepiento de nada”, relató la joven en diálogo con Telefe. Tras el triunfo de Argentina, se dio cuenta de que ya no le quedaba más dinero para ver el partido más importante de todos: la final de Argentina contra Francia. "No sé cómo lo voy a hacer, pero la quiero consegiur", se prometió Maitena. Al escuchar su historia, la madre de Leo Messi no dudó en prestarle su ayuda.

Fue entonces cuando María Sol, la hermana del futbolista, se contactó con la joven entrerriana a través de Instagram. "Sábado a la tarde, de camino al trabajo me llega una solicitud de mensaje de insta. Y cuando lo abrí...", publicó Maitena en sus historias de Instagram, junto con una captura del chat en la que se podía ver el mensaje que le mandó la hermana de Messi: "¡Hola! ¿Cómo estás? Mi mamá leyó sobre vos en algún medio de Argentina. ¿Me podrías pasar un número para que se pueda contactar con vos?".

Maitena junto al hermano de Lionel Messi.

Finalmente, coordinó un encuentro con el hermano de Messi para recibir la entrada que su familia le había conseguido. "Y así fue como el domingo estaba yendo a encontrarme con el hermano de Messi. Y a esa altura ya no sabía más qué hacer", sumó la joven, junto con una foto de los dos juntos, mostrando la entrada.

La historia personal de Maitena Riffel

Maitena es estudiante de Medicina en la Universidad Nacional de Rosario. En aquella entrevista con TN, contó que en septiembre había decidido hacer un intercambio en Qatar, mientras transitaba el duelo por la muerte de su novio. “En mayo, mi novio, con el que estuve durante 5 años, falleció en un accidente. Este viaje se convirtió en un viaje donde yo quería sanar, conectar conmigo, porque en Argentina estaba muy mal”, relató.

El objetivo de Maitena era conocer una nueva cultura, viajar por el mundo y despejarse. Finalmente, consiguió empleo en este hotel. “Me contacté con una empresa de Buenos Aires y no tenían nada relacionado a lo mío. Uno de los que sí tenían era un intercambio para venir a Doha. Me gustó porque era algo corto, que era lo que yo quería, y además podía vivir el Mundial”, añadió.

Y explicó que se trata de un intercambio que dura apenas cuatro meses, hasta el 27 de enero de 2023. "Me dan alojamiento, comida, seguro médico y transporte. Me pagan 500 dólares por mes y a eso hay que sumarle la propina y otros 140 dólares, que son para que te pagues el vuelo de regreso. En total son 2000 riales qataríes”, subrayó.

Pero lo que nunca se imaginaba es que la madre de Messi iba a regalarle una entrada para el partido más importante de todos. “Siento que sigo soñando y nada de esto está pasando", admitió. Por último, le dijo unas emotivas palabras a la madre de Leo: "Gracias por aparecer en mi vida y por permitirme ver ese partido. Por siempre en mi corazón”.