El nuevo proyecto de Camila Homs en El Trece: "Va a ser su debut"

Camila Homs, exesposa de Rodrigo de Paul, debutará en El Trece con un nuevo desafío televisivo.

Camila Homs tomó un giro inesperado en su carrera como modelo: por primera vez, conducirá un programa de televisión en El Trece.

La expareja de Rodrigo de Paul se encuentra en una etapa de su vida en la que se está reinventando en la industria del entretenimiento y el canal la convocó para formar parte de un nuevo proyecto televisivo ya existente.

Se trata de Cucinare (El Trece), programa de cocina que explica a los televidentes el paso a paso de diferentes recetas. "Va a hacer una conducción en un programa de pastelería en donde va a poder preparar delicias", anunció Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo (El Trece).

"Va ser su debut como conductora", aclaró Luli Fernández, y detalló que "va a hacer unos cinco especiales de Cucinare, programa de El Trece de pastelería con temática navideña". Cabe destacar que Homs tiene bastante experiencia en el mundo de la cocina, ya que estudió en el Instituto Gato Dumas.

El duro comentario del padre de Camila Homs sobre Rodrigo de Paul

Recientemente, el padre de Camila Homs, Horacio Homs, habló en profundidad en Mitre Live sobre la separación de su hija con el futbolista y señaló que fue "lo mejor para Camila", a pesar de lo doloroso que fue ese proceso.

"A mí no me gustaría que se reconcilie con Rodrigo. Él es buen chico, pero mi hija creo que se merece otra cosa. No es un chico para ella, esa es la verdad”, confesó Horacio. Y agregó que su hija "stá mejor sola que cuando estaba con Rodrigo", a pesar de lo mal que la pasó tras su separación. "Ella es divertida y muy sana, la veo espléndida. En otro momento, no la veía tan bien como está ahora. Sufrió mucho", enfatizó.

Además, Horacio habló sobre los rumores de reconciliación entre Camila y De Paul que circularon durante las últimas semanas. "El destino nadie lo conoce, pero creo, y es así, que no hubo ningún intento de ninguno de los dos. Camila está enfocada en otra cosa y lo que menos desea es volver con Rodrigo. Uno tiene su conciencia en las cosas que hace", concluyó.

De acuerdo con estas versiones, Rodrigo estaría separado de Tini Stoessel y con la esperanza de recuperar a Camila. "Esto se viene hablando hace un par de meses, cuando el padre de Tini, Alejandro Stoessel, pidió que se anuncie la separación después del Mundial", explicó Lucas Bertero en A la Tarde (América TV). Sin embargo, nada de esto se confirmó aún.