El Nueve dijo basta: levantaron un programa por ser “demasiado caro”

El Nueve levantó un programa de los fines de semana.

El comienzo de 2026 trajo consigo una fuerte reconfiguración en la televisión abierta. Con la caída del encendido, el ajuste publicitario y la necesidad de optimizar recursos, los canales están revisando sus grillas casi semana a semana. En ese contexto, El Nueve también empezó a tomar decisiones drásticas y ya se confirmó el levantamiento de uno de sus programas recientes.

¿Cuál es el programa que levantó El Nueve?

Según reveló Laura Ubfal, la señal decidió dar de baja Belulandia, el ciclo que se emitía los domingos al mediodía y estaba conducido por Belén Francese junto a Mónica, la esposa de José María Listorti. El programa había debutado con expectativas moderadas, pero nunca logró asentarse ni en rating ni en repercusión.

El punto clave que terminó de sellar su salida fue el aspecto económico. De acuerdo a la información que trascendió, el costo de producción era demasiado elevado para los resultados que ofrecía. Si bien el ciclo contaba con un esquema de financiamiento privado, ya que el marido de la conductora era quien aportaba el dinero para sostenerlo, la ecuación no cerró y desde el canal optaron por ponerle punto final.

“Es muy caro, no funcionó y no sigue”, resumió Ubfal al dar la primicia, dejando en claro que la decisión no tuvo que ver con un conflicto artístico, sino con números que no justificaban su continuidad en pantalla.

Belulandia se emitía los domingos a las 12 del mediodía, una franja históricamente difícil y con fuerte competencia, lo que también influyó en su bajo rendimiento. En un escenario donde cada décima de rating cuenta y los costos pesan más que nunca, El Nueve eligió recortar y reorganizar su programación.

Belulandia no seguirá más.

La salida del ciclo se suma a una serie de movimientos que muestran a los canales de aire más cautos que nunca, priorizando formatos más económicos y apuestas seguras. Por ahora, desde la señal no anunciaron qué programa ocupará ese espacio, pero todo indica que seguirán los ajustes en las próximas semanas.