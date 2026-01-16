Cambios en El Nueve: se supo quién reemplazara a Laurita Fernández

Laurita Fernández será reemplazada en su programa.

La grilla de El Nueve tendrá una modificación puntual durante el verano. En una charla con Teleshow, Hernán Drago confirmó que será quien tome la posta de Bienvenidos a ganar, el desafío durante febrero, ocupando el lugar que actualmente tiene Laurita Fernández.

Según explicó el modelo, su desembarco en la conducción ya tiene fecha de inicio. “Empezamos a grabar el 27 de enero conmigo como conductor”, detalló, y adelantó que el programa saldrá al aire en los primeros días de febrero, aunque todavía no está definido el día exacto del estreno de esta nueva etapa.

Drago fue claro al marcar que se trata de un acuerdo limitado en el tiempo. “Lo que arreglé, en principio, es conducirlo por febrero”, señaló, y aclaró que no hay definiciones sobre lo que ocurrirá más adelante con el ciclo nocturno. “El resto del año no sé si puedo, no sé si vuelve Laurita, no sé si buscarán otro conductor”, explicó, dejando abierta la incógnita sobre el futuro del programa una vez terminado el mes.

Al profundizar sobre los motivos de esta decisión, el conductor hizo referencia tanto a la situación de Fernández —que se encuentra realizando temporada teatral en Mar del Plata— como a sus propios compromisos laborales. “En febrero a ella le era imposible y a mí me sería imposible seguir como conductor el resto del año”, comparó, y enumeró que tiene contratos, viajes laborales y personales ya asumidos que le impiden sostener la conducción de manera permanente.

Hernán Drago habló de su futuro laboral

En la misma charla, Drago también se refirió a su vínculo con Kuarzo, productora del programa. Allí diferenció la conducción de otros roles que desempeña en televisión: “Una cosa es continuar como jurado, otra cosa es seguir como panelista en lo de Vero (Lozano), que es de la misma productora”, explicó, y aclaró que cualquier negociación futura dependerá de cómo logren organizar los tiempos.