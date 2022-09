El momento paranormal que paralizó a Flor de la V en Intrusos: "Mala energía"

La actriz se mostró atónita ante un repentino corte de luz en el estudio de Intrusos. Flor de la V pidió un corte ante lo acontecido en pleno vivo.

Flor de la V vivió un insólito momento en el inicio de Intrusos tras hacer alusión a evento paranormales. La luz del estudio del ciclo se cortó pocos minutos después de que la conductora se refiriera a situaciones esotéricas y todos en el piso se quedaron atónitos.

"Vamos a bailar para sacar la mala energía. El día es primaveral. Hola, Héctor (locutor de Intrusos). Ahora, cada vez que me encuentro con alguien, me hablan de vos y de lo paranormal", comenzó su descargo De la V en su saludo inicial de Intrusos, en alusión al programa radial del locutor, cuyo contenido se basa en experiencias paranormales.

La emisión del ciclo de espectáculos continuó y minutos más tarde, cuando Virginia Gallardo se pronunciaba sobre un accidente automovilístico sufrido por su esposo, las luces del estudio se cortaron y quedaron a oscuras. Florencia pidió un corte y bromeó sobre lo sucedido.

El ciclo continuó sin inconvenientes hasta que, cuando el equipo de Intrusos hablaba sobre el furor por Dua Lipa en Buenos Aires, la luz volvió a cortarse, precisamente cuando Gallardo hacía un comentario al respecto. Marcela Tauro fue irónica con la panelista y soltó: "Sabés que sos vos, Virginia. Sos vos". La bailarina se sumó al chiste y agregó: "Vine cargada".

La respuesta de Flor de la V a quienes se burlaron de Mbappé por su novia trans

"Si se hubiera dado la situación con una señorita heterosexual lo celebrarían. Me lleva a reflexionar, la misoginia, el machismo, el transodio, cómo está instalado en el fútbol mundial. Si se hubiera dado la situación con una señorita heterosexual lo celebrarían", comenzó su descargo la conductora de Intrusos en alusión a la transfobia alrededor de esa noticia. Y agregó: "Inés es una bomba, hermosísima pero es trans. Me dio ira leer eso, porque es como que las personas trans no merecemos ser amadas, tener la posibilidad de que nos conozcan, de que nos den un beso, de tener una relación, es increíble hablar de esto en el 2022. Me sorprende".

De la V también habló sobre Mbappé y resaltó: "Él merece mi respeto, no sé si es la novia o no, pero me encanta que tenga la valentía de estar con una mujer trans en un mundo donde todavía existe el prejuicio sobre nosotras, donde todavía existe ese odio. Está la libertad de que una persona decida con quien pueda estar".